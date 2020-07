Karvinsko je stále největším republikovým ohniskem koronaviru v republice, což se promítá i do sportovního dění. Platí přísnější hygienická a bezpečnostní opatření, která revokují původně nahlášené sportovní akce. Jako například motokrosovou petrovickou kotlinu.

„Vzhledem k situaci, kdy je na Karvinsku i v celém kraji neutěšená situace ohledně koronaviru, jsme o přeložení rozhodli už před týdnem. Můžeme se jen modlit, aby na podzim nepřišla druhá vlna pandemie,“ poznamenal ředitel petrovického podniku Jindřich Hrabica.

Kotlina se letos už jednou posouvala. „Nejprve se mělo jet 4. července, protože jsme nevěděli, jak dlouhý budeme mít kalendář akcí a jednotlivé závody na sebe plynule navazovaly. jenže situace nebyla dobrá a posunulo se to na 26. července. Ani v tomto termínu se ale nepojede,“ rekapituloval Hrabica.

Motokrosaři už několikrát měnili průběh letošní závodní sezony. „Čekání bylo dlouhé, nikdo nevěděl, co bude, takže připravovat závody ani nešlo. Naštěstí přišlo rozvolňování hygienických opatření. Doufali jsme, že závody nebudeme muset rušit, ale jen posouvat, protože motokros se dá jezdit až do listopadu. Začali jsme v Dalečíně, podniků bude pět do začátku září. O zbytku rozhodneme v průběhu srpna, až budeme vědět, jaká bude situace ohledně koronaviru,“ informoval Richard Gironi, promotér seriálu.

První dva závody v Dalečíně a Kaplici se skutečně stihly odjet. Ovšem až v červnu. Třetí podnik v Petrovicích musel být přesunut na 4. října. „Jiný termín už možný nebude. Pokud by se to neodjelo ani v říjnu, tak se letos Kotlina zruší,“ informoval Hrabica.

Doplnil, že motokrosaři si výjimku na pořádání hromadné akce s diváky vymohli u tehdejšího náměstka Romana Prymuly už v květnu. „Dřív než fotbalisté,“ zasmál se Hrabica. „Dostali jsme výjimku s tím, že musíme splnit několik opatření. Například rozdělit areál na zóny, přičemž v každé může být maximálně tisíc lidí. Do depa k závodníkům nesmí nikdo další, a podobně,“ popisoval Hrabica.

Ředitel populárního podniku ujistil, že zásadní změny tratě už domácí Automotoklub Petrovice nechystá. „Jen rozšíření. Profil se už po dřívějších změnách měnit nebude. Technicky je trať v pořádku, pouze zpevníme a navýšíme skoky tam, kde už trať trochu poklesla,“ zakončil Jindřich Hrabica.