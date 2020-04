Proč atletka z Česka trénuje v Maroku?

Příprava za normálních okolností byla v Ifrane skvělá! Letěli jsme do Maroka už podruhé. Poprvé jsem tady natrénovala na maraton ve španělské Seville, který jsem zaběhla v únoru ve svém druhém nejrychlejším čase v životě za 2:39:17. Atletická akademie v Ifrane byla výborná, dokud ji – stejně jako ostatní školy kvůli koronaviru – neuzavřeli.

Mají tamní běžci specifickou přípravu?

Pozorovala jsem je na trénincích, které bývaly docela odlišné od našich. Hodně se věnovali speciálním běžeckým cvikům, různým odrazovým cvičením, posilovali včetně výběhů schodů a opravdu dlouho se protahovali. Nelze se divit, že oproti mně běhají ladným krokem. Doslova oni jak laňky a já jako slon. Dost mě to motivuje a zkouším jejich taktiku.

Jak se to stalo, že jste uvízli v Africe?

Poslední repatriační let z Maroka se uskutečnil 19. března, ovšem ne z Fezu, kde je letiště asi padesát minut autem od Iframe. Letělo se až z Marakéše, což je přes pět set kilometrů. Považovala jsem takovou cestu za vysoce rizikovou, samozřejmě jsem ale netušila, jak se bude situace dál vyvíjet. Že budeme muset zůstat podstatně déle, než bychom chtěli. Také k tomuto datu nebyly zrušeny žádné závody ani olympiáda. Těžko se předvídá, když současnou situaci ještě nikdo nezažil. Poté, co jsme kontaktovali velvyslanectví, bylo už pozdě.



Co se dá říci o Covid-19 v Maroku?

Podle mého názoru počty nakažených zde odpovídají možnostem testování. Ze zpráv jsem vyčetla, že v celém Maroku jsou tři zařízení vyhodnocující vzorky, a tak jejich čísla moc neberu vážně. Prostě asi jako všude: je velmi rizikové se s kýmkoli potkávat a je třeba dodržovat hygienická doporučení. Všichni už teď nosí roušky jako v Česku a vlastně i všude jinde. Ifrane je uzavřený, hlídá tady armáda i policie. Do města smějí auta jenom na zvláštní povolení. I jízdní kola stříkají dezinfekčními prostředky. Můžeme si zajít pouze na nákup. Běhám časně ráno, když všichni spí a každý trénink mi teoreticky hrozí, že se znovu ocitnu na policejní stanici.

Plány na závody padly, co bude dále?

Samozřejmě jsme nečekali, že zde zůstaneme tak dlouho. Doma mám tři syny, pomáhá jim rodina a známí. Starají se i o mého psa, moc jim děkuji. A jaké závody letos poběžím? Tak to nevím. Každopádně mě zasáhla zpráva světové atletické asociace o zmražení limitu pro olympijské hry. Do konce listopadu letošního roku se nebudou započítávat žádné závody pro body na ranking a nebudou po tuto dobu uznané ani splněné limity. Cílem číslo jedna je teď vrátit se domů, ale kdy se tak stane, to nevíme!