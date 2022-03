Tým tvořilo jen sedm členů - Josef Kratochvíl, Josef Minář, Vojtěch Netrh, Dalibor Ott, Jan Sazovský, Adrian Sochor a Šimon Vavřín. Chyběl nemocný reprezentant David Koutný. „Den před odjezdem nás to trošku zaskočilo, museli jsme překopat celou sestavu a improvizovat. Nebylo to úplně ideální,“ vysvětlil trenér novojičínských plavců Vlastimír Perna.

„Jsem spokojený s tím, že na kluky to příliš nedolehlo, bojovali a snažili se udělat maximum. Čtvrté místo těsně za Kometou, která byla vloni mistr, je docela fajn,“ pochválil trenér celé družstvo za předvedené výkony.

„Dvě disciplíny před koncem jsme ztráceli víc bodů, pak jsme ještě mohutně stahovali, ale ty tři body už se nám nepodařilo smazat,“ vrátil se Vlastimít Perna k průběhu českého šampionátu, který vyhrály Pardubice před Plzní.

Sedmička novojičínských plavkyň - Alica Krausová, Annemarie Kulišťáková, Marie Skopalová, Amálie Sochorová, Kateřina Šigutová, Adéla Tomečková a Adéla Žurková - se zúčastnila finále II. lligy, kde obsadila 8. místo. „Družstvo žen bylo ještě víc zasažené marodkou a do Budějovic jely některé holky, které na takových závodech ještě nestartovaly. Byly z toho trochu vykulené, poprvé viděly plavat dobré plavce a plavkyně, které na regionálních závodech ještě nepotkaly, tak třeba je to v něčem inspirovalo,“ upozornil trenér, že pro část týmu to byla úplně nová zkušenost.

Za dva týdny čeká novojičínské plavce Velká cena Pardubic a pak mistrovství ČR juniorů ve Zlíně.

Konečné pořadí šampionátu družstev v Českých Budějovicích:

I. liga žen: 1. KPS Ostrava A )Clementina Franková, Dominika Geržová, Daniela Jandová, Karolina Kišová, Bára Matošková, Vanda Švidrnochová, Natálie Tužilová, Andrea Vojtalová) 415 bodů, 2. Plzeň 414, 3. Kometa Brno.

I. liga mužů: 1. Pardubice 372, 2. Plzeň 341, 3. Kometa Brno 306, 4. PK Nový Jičín (Josef Kratochvíl, Josef Minář, Vojtěch Netrh, Dalibor Ott, Jan Sazovský, Adrian Sochor, Šimon Vavřín) 303, 5. KPS Ostrava (Štěpán Bruger, Samuel Čihula, Marek Gavenda, Samuel Hubscher, Tobias Kern, Ondřej Kukrecht, Roman Procházka, Milan Semera, Ondřej Slavík) 296.

II. liga žen: 1. Plzeň B 412, 2. Jihlava 337, 3. KPS Ostrava B (Apolena Fuková, Kateřina Fuková, Monika Havránková, Klára Hrochová, Martina Jozková, Viktorie Kochová, Adéla Pospíšilová) 324, … 8. PK Nový Jičín (Alica Krausová, Annemarie Kulišťáková, Marie Skopalová, Amálie Sochorová, Kateřina Šigutová, Adéla Tomečková, Adéla Žurková) 197.