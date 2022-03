„Získat medaili je lehčí, než ji obhájit. Říká se to o vítězství, ale tady to platí také,“ upozornil novojičínský trenér Vlastimír Perna na náročné finále. „Budeme obhajovat a uvidíme. Myslím si, že letos to bude extrémně těžké a daleko vyrovnanější než vloni,“ konstatoval bývalý trenér české reprezentace s tím, že na trénink byl větší prostor než před rokem, kdy se plavci potýkali s uzavřenými bazény kvůli koronaviru.

„Vloni nebylo možné plavat žádné postupové kolo, takže vedení plaveckého svazu rozhodlo o tom, že finále bude v září se stejnými družstvy jako v roce 2020,“ vysvětlil Perna.

Letos podle něj měli všichni stejné podmínky k tréninku a týmy proto budou silnější. Je tomu tak i v Novém Jičíně? „Chybí nám dva kluci z loňského družstva – jeden ukončil činnost a druhý má už dva měsíce problémy se zraněnou nohou. Jsme trošku oslabenější, ale nestěžujeme si, doma jsme plavali celkem slušně,“ potěšily ho dosažené výkony.

„To ale může zkreslovat. Tím, že trénujeme v pětadvacítce, vyhovují nám víc závody v krátkém bazénu než ve dlouhém, ve kterém se plave finále. Nedělám z toho ale žádný závěr, v klidu jsme postoupili a uvidíme, jak to bude za čtrnáct dnů,“ dodal.

Oporami novojičínského týmu mužů jsou dva mladí reprezentanti – devatenáctiletý David Koutný a osmnáctiletý junior Šimon Vavřín. „Plus Honza Sazovský, kterému už je jednadvacet, ale plave stále na dost vysoké úrovni. Pak tam je střední dorostenecká generace. Kdybychom měli jenom dva velmi dobré plavce, nebude to vůbec znamenat, že budeme úspěšní. Je to soutěž družstev a to musí být co nejvyrovnanější za těmi, kteří trošku vyčnívají,“ poznamenal Vlastimír Perna.

Družstvo žen PK Nový Jičín (Nella Kneiflová, Alica Krausová, Vanda Křížková, Annemarie Kulišťáková, Marie Skopalová, Amálie Sochorová, Kateřina Šigutová a Adéla Žurková) získalo 13 591 bodů, v kraji skončilo třetí a v celostátním žebříčku je zatím patnácté. To by mu zajistilo účast ve finále II. ligy. „Snad se v ní udrží,“ přál by si zkušený trenér, aby klub měl v Českých Budějovicích zastoupení v obou kategoriích.

„K finále se upínáme tak napůl, připravujeme se spíš na mistrovství republiky jednotlivců dorostu a dospělých. Ale nepopírám, že i v družstvech chceme uspět,“ prozradil.

Po prvním domácím vrcholu sezony v Českých Budějovicích se plavci Nového Jičína chystají na Velké ceny Pardubic a Ostravy, mezi nimi je v dubnu čeká mistrovství ČR juniorů ve Zlíně. A oba mladé reprezentanty plnění limitů na evropské šampionáty.

Šimon Vavřín se bude snažit o start na evropském šampionátu juniorů v červenci v Rumunsku. „Vzhledem k tomu, že na mistrovství Evropy juniorů už byl vloni a dokonce ve finále na 200 metrů prsa, tak je to v jeho silách. Nejlepší osobní výkony, které zaplaval vloni, jsou na úrovni limitů. Kdyby je zopakoval, tak se nominuje,“ vysvětlil trenér.

Pro Davida Koutného, specialistu na kraulařské tratě od 400 do 1500 metrů, je výzvou srpnové mistrovství Evropy v Římě. „Má to složitější, protože se nominoval do seniorského výběru a limit je trošku jinde než ten juniorský. Hodně vzdálený ale není, je třeba, aby ještě trošku výkonnostně porostl, a to samozřejmě v jeho silách je,“ konstatoval.

Plavecký klub v Novém Jičíně má v současné době 130 členů. „Z nich tak osmdesát závodí, ostatní jsou menší děti, které se učí plaveckou techniku a trénovat,“ přiblížil Vlastimír Perna, jeden ze čtrnácti trenérů. Pomáhá jim i pět bývalých plavců.

Věnují se hlavně mládeži, po maturitě závodníci odcházejí za studiem na univerzity do jiných měst i klubů. Na nedostatek zájemců o plavání z řad děti si ale stěžovat nemohou.

„Už jsme za hranicí toho, co jsme schopni trénovat, protože nemáme tolik prostoru na bazénu. Za poslední dva roky doma u počítačů bez školy a pohybu ale děti trošku víc zlenivěly. Nejsou tak pohybově nadané a připravené,“ prozradil.