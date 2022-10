OBRAZEM: Kraulař Koutný se zapsal do historie, na Slovensku se prosadil i Vavřín

/FOTOGALERIE/ Na mítinku ve slovenském Šamoríně patřili k oporám české reprezentace do 21 let, novojičínští plavci Šimon Vavřín a David Koutný se prosadili v silné mezinárodní konkurenci. Dohromady na víkendovém Slovakia Swimming Cupu vybojovali osm postupů do finále, čtyři vítězství, jedno čtvrté, dvě pátá a jedno sedmé místo.

Ve skvělé formě se na plaveckém mítinku v Šamoríně představil kraulař David Koutný z PK Nový Jičín. Na Slovakia Swimming Cupu vyhrál čtyři závody a celkově obsadil 2. místo. | Foto: Lukáš Himr