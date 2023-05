/FOTOGALERIE/ Jeden sport a hned pět vrcholných akcí během pár dní na přelomu května a června. „Letos se Ostrava stane mekkou světového volejbalu,” potěšeně konstatoval Jan Dohnal, primátor města. První půjdou do bojů od 31. května do 4. čeervna muži a ženy na pláži v Dolních Vítkovicích v turnaji J&T Banka Ostrava Beach Pro, 1. června dojde na galavečeru v multifunkční hale Gong k vyhlášení ankety Volejbalista roku a 3. června se v novém kampusu Ostravské univerzity na Černé louce odehraje dvojzápas Evropské zlaté ligy žen Česko – Rumunsko a mužů Česko – Estonsko v klasickém šestkovém volejbale.

Vítězky J&T Banka Ostrava Beach Pro 2022 - 1 Cinja Tillmann (GER) a 2 Svenja Müller (GER), 29. května 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Součástí volejbalového týdne v Ostravě bude národní finále minivolejbalu v barvách, kterého se zúčastní tisícovka dětí z celé republiky,” prozradil Martin Duka z pořádající agentury Raul.

Ostrava v elitní osmičce

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Pro se na pláži pod vysokou pecí bude letos konat už popáté v historii. „Jsem rád, že vloni jsme byli zařazeni do nejvyšší světové kategorie Elite 16,” dodal Martin Duka. „Ostrava patří mezi osm elitních měst jako jsou Paříž nebo Sydney,” doplnil Vít Mařík, gestor beachvolejbalu Českého svazu volejbalu.

„Je to jedinečná akce s výjimečnou kulisou technické památky. Mladí potřebují vidět své vzory a to přitáhne k volejbalu další děti,” vysvětlil Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro sport a školství, proč Moravskoslezský kraj akcí finančně podporuje. „Je to naprosto jedinečný turnaj s úžasnými fanoušky, i za nepříznivého počasí byly tribuny plné,” ocenil Ivo Enenkl, ředitel J&T Banka Ostrava, která je s turnajem spojená od 2. ročníku.

Jaká bude v Dolních Vítkovicích kulisa letos? „Poměrně rychle mizí víkendové vstupenky, ale na kvalitní výkony se můžete těšit i v jiných dnech. Vždyť loňské vítězky turnaje prošly do finále z kvalifikace. Už od středy 31. května nás čeká nálož nejlepšího beachvolejbalu na světě,” připomenul Martin Duka německý pár Svenja Müller a Cinja Tillmann.

A také to, že v Ostravě všem půjde o body do kvalifikačního žebříčku pro olympijskou Paříž 2024. Na pláži pod vysokou pecí se představí i šest českých dvojic. Vítězstvím o víkendu v Brazílii si místo v hlavní soutěži mužl zajistili Onřej Perušič a David Schweiner. V současnosti pátý pár na světě v Ostravě skončil třikrát druhý a jednou čtvrtý.

Soupeři českých párů

A přijedou i jejich soupeři, norští olympijští vítězové Anders Mol a Christian Sörum, s nimiž v Dolních Vítkovicích ve finále dvakrát prohráli, ale na písku v Brazílii je porazili 21:19, 15:21 a 15:11.

„Divokou kartu do hlavní soutěže jsme dali devatenáctiletému páru Kryštof Jan Oliva a Tadeáš Trousil, které organizuje trenér Andrea Tomatis, a do kvalifikace dvojici Jakub Šépka a Tomáš Semerád,” prozradil Vít Mařík další české účastníky.

V turnaji žen dostaly divokou kartu všechny tři páry. Hlavní soutěž si zahraje ostravská rodačka Barbora Hermannová se Sárou Marií Štochlovou. „O postup z kvalifikace se musí poprat Markéta Nausch Sluková s Helenou Havelkovou, a protože cílíme nejen na olympijskou Paříž 2024 ale i na Los Angeles, také dvojčata Anna a Kateřina Pavelkovy, loňské mistryně Evropy do 18 let,” vysvětlil Vít Mařík záměr svazu.

Vstupenky na turnaj se prodávají v síti Ticketporal.