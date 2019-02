Karviná, Lovosice, Jičín, Hranice. Toť výčet posledních čtyř extraligových týmů, které si na Kopřivnici vylámali v posledních utkáních zuby. Naposledy házenkáři potvrdili skvělou jarní formu, když doma vyprovodili házenkáře Hranic s výpraskem 40:29.

Kopřivnice získala před utkáním nového sponzora a poprvé pod novým názvem KH ISMM Kopřivnice i s novým logem brala dva body za vítězství. Jako tradičně se mohli Kopřivničtí spolehnout na parádní atmosféru, kterou jim fanoušci v hale ZŠ Emila Zátopka připravili.

Ještě před utkáním celou palubovku zasypali plyšáci v rámci charitativní akce klubu ve spolupráci s organizací „POMÁHÁME SRDCEM“. Výtěžek z následného prodeje plyšových hraček poputuje na nákup permanentek na plavání pro děti z dětského centra.

„Jsem strašně rád, že jsme uspořádali charitativní akci na podporu dětí, kdy se zapojilo neskutečné množství lidí,“ kvitoval po utkání trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský a přiznal, že se dojal skoro až k slzám. „Nečekali jsme, že se zapojí až tolik lidí, což mě skoro rozbrečelo. Obrovský klobouk před fanoušky i před hráči,“ dodal.

Od začátku až do konce utkání byla Kopřivnice proti Hranicím ve vedení. Domácí si rychle začali tvořit náskok, ve třinácté minutě se už dostali do čtyřbrankového vedení 6:2. Deset minut před koncem vedli domácí dokonce už o šest branek, v závěru poločasu však dokázaly Hranice snížit a do kabin se odcházelo za stavu 17:15 pro Kopřivnici.

Ve druhém poločase se hra hodně přitvrdila, k vidění bylo plno zákroku na hraně nebo dokonce až za hranicí házenkářských pravidel, což se moc kopřivnickému trenérovi nelíbilo.

„Očekával jsem strašně těžký a tvrdý zápas, který byl nakonec ještě desetkrát tvrdší, těžký a nefér.,“ nechal se slyšet Veřmiřovský. „Já jsem vyznavačem férové házené, která je pěkná pro diváky a na branky. Přiznám se, že dnes jsem byl rozhozen, protože jsem měl ve druhém poločase strach o naše hráče,“ prohlásil.

Kopřivnice nicméně zápas v závěru zvládla skvěle. Hranicím nejenže nedovolila vyrovnat, ale postupně si budovala náskok, který nakonec narostl až na rozdíl jedenácti gólů. A pak už si hráči mohli vychutnat vítěznou děkovačku se svými fanoušky.

„Naše současná situace je taková, že družstvo vydrží hrát třicet až čtyřicet minut. Potom už bohužel kondičně nestačí a to se projevilo i dneska,“ musel uznat porážku trenér v tabulce desátých Hranic Miroslav Bartoň.

„Jsem šťastný, že se s tím kluci porvali a porazili hranického rivala. Myslím si, že jsme dnes viděli zajímavé derby před téměř plnou halou,“ pochvaloval si výhru Veřmiřovský. Jeho tým je čeká v sobotu ošidný duel na palubovce poslední Litovle.

KOPŘIVNICE – HRANICE 40:29 (17:15)

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec 9/2, Fulnek 7, Čadra 5, Holbein 5, Bukovský 5, Petřík 4, Hanus 4, Unger, Zima, Gřes, Hardt, Jonák, Ripper.

Sedmičky: 3/2:2/2. Vyloučení: 6:10. Žluté karty: 3:1. Červené karty: 0:1. Diváci: 795.

Ostatní zápasy 19. kola: Brno – Dukla 23:29, Zubří – Karviná 29:34, Plzeň – Jičín 36:23, Frýdek-Místek – Lovosice 36:34, Nové Veselí – Litovel 29:25.