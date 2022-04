Vyklický čaroval, Bílovec veze výhru z Havířova

Po změně stran žlutomodří přidali, na otočku to ale nestačilo. „Výkon jsme sice zlepšili, dohnat se nám bohužel Karvinou nepodařilo. Karviné musím pogratulovat k postupu do semifinále, my se nyní soustředíme na boje o páté místo, budeme samozřejmě chtít skončit co nejvýše. Ve čtvrtfinálové sérii byla znát šíře kádru Karviné, my bohužel nemáme takové možnosti a byla na nás znát únava,“ uzavřel Chrastina své hodnocení.

KH ISMM Kopřivnice – HCB Karviná 24:29 (12:16)

Nejvíce branek: Čadra 7, D. Zima 4, Hanus 3 – V. Patzel 10/1, Fulnek 6, Jan Užek 3. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmimetrové hody: 2/1 – 3/1. Vyloučení: 6:7.