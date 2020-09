Trenérovi Kopřivnice Lubomírovi Veřmiřovskému spadl po porážce ve Frýdku-Místku kámen ze srdce. „Byli jsme pod tlakem, museli jsme v utkání zvítězit,“ uvědomoval si kopřivnický stratég. „Máme těžký los, takže jsme dva body potřebovali jako sůl. Jsme za ně rádi,“ přidal Veřmiřovský, jehož výběr vyhrál první poločas 14:11.

„Brno má kvalitní mančaft zkušených hráčů, ve kterém je několik cizinců, takže jsme věděli, že nás nic jednoduchého nečeká. Začali jsme velice velice dobře, soupeři jsme utekli, a kdybychom dali tři sedmičky, mohli jsme vést 13:4. Bylo by po zápase,“ povzdechl si Veřmiřovský. Brno se ale do zápasu zvládlo vrátit. Jihomoravané po většinu zápasu prohrávali o čtyři až pět branek, ve 49. minutě ale Sekulić vyrovnával na 22:22.

„Zápas se nám pak ale asi v padesáté minutě podařilo zlomit. Po remíze jsme dokázali odskočit na pět branek, to ukázalo sílu týmu. Když vedete a soupeř vás dotáhne v padesáté minutě, je hrozně těžké zápas znovu strhnout na svou stranu. Jsem strašně rád, že se nám to podařilo,“ pochvaloval si lodivod KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

V neděli čeká Kopřivnici další těžký zápas na palubovce silné Plzně. „Víme, že to bude strašně složitý zápas. Plzeň má ztrojené posty kvalitními hráči, takže tam můžeme jedině překvapit. Budeme zkoušet věci do ligy, a pokud bude šance, zabojujeme o vítězství. Když se nám to nepodaří, půjdeme se vztyčenou hlavou do dalšího domácího utkání s Karvinou,“ uzavřel trenér.

KH ISMM Kopřivnice – SKKP Handball Brno 30:25 (14:11)

Nejvíce branek: Gřes 6, Fulnek 4, Hanus 4/1 – Stein 5/3, Bosák 5, Sekulić 5. Sedmimetrové hody: 5/2 – 4/3. Vyloučení: 7:8. ČK: Sekulić.

Kopřivnice: Admella Izard, Chalupa, Žingor – Benítez, Bukovský, Doležel, Donoso, Fulnek, Gřes, Hanus, Hardt, Ježek, Petřík, Střelec, Zima. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.

Brno: Gourgoumis, Grulich – Bosák, Burget, Dostalík, Draškič, Flajsar, Hastík, Horut, Jezdimirovič, Sekulič, Stein, Šipka, Václav, Vaněk, Žvak. Trenér: Pavel Hladík.