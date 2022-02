„Do utkání s Plzní jsme šli s tím, že jsme věděli, že jedině maximální bojovnost a koncentrovaný výkon nám může přinést nějaký bodový výsledek. Co se týká bojovnosti, tak dnes nemůžu oproti zápasu v Lovosicích vytknout vůbec nic," začal s hodnocením sobotního duelu pro klubový web Aleš Chrastina.

Dolnímu Benešovu hrozí předčasný konec v MSFL

„Vycházeli jsme z výborné obrany, která byla ve druhém poločase podpořená i zákroky našeho gólmana, který pochytal dvanáct střel. To všechno nám hrálo do karet, ale bohužel jsme neproměnili pět sedmimetrových hodů a ve druhém poločase jsme udělali čtyři fatální technické chyby. Výkon nám ale může pomoct do dalších důležitých utkání,“ zakončil Chrastina.

KH ISMM Kopřivnice – Talent tým Plzeňského kraje 23:26 (14:16)

Nejvíce branek: Jan Gřes 7, Hanus 5, Čadra 4 – Douda 5/4, Linhart 5, M. Škvařil 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 5/0 – 5/4. Vyloučení: 4:4. ČK: Stehlík (PLZ).