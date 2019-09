S jakými ambicemi vstupujete do nové sezony?

Samozřejmě už se všichni hodně moc těšíme. Ambice jsou stejné jako v loňském roce, takže postoupit do play-off z co nejlepší možné pozice. Všichni ale moc dobře víme, že ostatní týmy hodně posílily, takže letos bude strašně moc těžké do play-off vůbec proniknout. Chtěli bychom se pokusit dostat dál v Českém poháru, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Těch týmů, co se chystají uspět, je letos hodně.

Jak k to vypadá s financemi na novou sezonu? Jaký rozpočet máte pro letošní sezónu k dispozici?

My jsme s rozpočtem bohužel na chvostu celé extraligy. Vím, že se s tím pořád opakuji, ale tohle je faktor, na který narážíme každý den. Když jsem mluvil s ostatními týmy a dělal si podrobnější analýzu, tak jsem zjistil, že tam, kde opravdu pokulháváme, je podpora z města, kterou má většina týmů mnohonásobně vyšší. Pokud chceme, aby v Kopřivnici byla nadále extraliga házené na kvalitní úrovni a mládež měla úspěšné vzory, hráče, kteří vyrostli na jejich sídlišti, pak je nezbytně nutné ihned zareagovat, protože za rok už bude pozdě. V Kopřivnici se roky nenavyšovalo do sportu na činnost, což se nyní snaží sportovní komise změnit. Připravuje se nová koncepce pro město, která by mohla aspoň trošku tuhle disproporci u všech sportů napravit, ale bude záležet, zda to zastupitelé podpoří. Když si vezmu, že dnes máme v klubu u všech kategorií patnáct trenérů a na startu před dvěma roky jsme jich měli osm, pak jenom tady se nám zdvojnásobily výdaje. Nicméně jdeme cestou posilování mládeže a spoluprací s partnerskými kluby a chceme dostat vice financí hlavně do mládeže.

Do týmu přibyly nové posily. Podařilo se podle vás doplnit kádr dostatečně?

Po sezóně odešel Petr Unger, kterého nahradil Dominik Tkadleček. Dominik má podle mě většinu předpokladů pro úspěch. Je pokorný, chce trénovat, má talent a je pozitivně nastavený, takže za mě správná volba do budoucna. Čím vice takových lidí v týmu budete mít, tím rychleji se budete posouvat. S Martinem Střelcem, Davidem Jonákem a Honzou Hanusem by měli tvořit čtverku levých a pravých křídel. Dále pak s házenou skončil Honza Holbein, za kterého jsme na poslední chvíli sehnali pivota Edwina Beniteze. Myslím si, že Edwin bude v obraně i v útoku rovnocenná náhrada. Hledali jsem pivota delší dobu, ale najít někoho, kdo bude přínosem a vleze se do rozpočtu po Honzovi, nebylo jednoduché, ale nakonec se nám to povedlo.

Další posilou je Victor Donoso Andalaft z Chile…

Po loňské sezóně nám bylo všem jasné, že potřebujeme vyřešit v týmu tři věci. První věc byla pivot, což vyřešil Edwin, druhá zkušený obránce a třetí střelec z dálky, protože nás v loňské sezóně většina týmů bránila zalezlá na šestce, protože věděli, že nemáme střelce ze střední vzdálenosti. Victor nám vyřešil obránce i střelce z dálky v jednom, navíc má solidní rozhodovací schopnosti, což je pro náš herní styl klíčové. Nebylo sice jednoduché najít někoho, kdo by byl ochotný se do Kopřivnice přestěhovat, byl by přínosem a zapadl rychle do našeho herního systému. Victora jsem sledoval delší dobu a věděl jsem, že splňuje všechna kritéria. V Chilské reprezentaci pod Mateo Garaldou hrají podobně, to znamená, že má zažité věci, které my trénujeme, a proto nebude dlouho trvat, aby ke klukům herně zapadl, což se i ukázalo. Victor by nám měl více otevřít hru a zpevnit obranu.

S házenou opět začal Jaroslav Škarpich. Stál jste o něj hodně?

Už v loňské sezóně jsem ho lanařil, aby znovu začal, protože si vážím jeho mimořádného přínosu pro tým a to je jeho pozitivní nastavení, kamarádčaft a neutuchající bojovnost. Jarda je pro mě velký přínos pro kabinu a měl by pomaličku začít vstřebávat herní věci tak, aby mohl do extraligy naskočit. Dále pak přišli kluci z dorostu, kterým jsme domluvili hostování, aby co nejvíce hráli a pravidelně s námi trénovali. To, jestli se někdo z nich do budoucna prosadí do užšího kádru A-týmu, bude záležet jenom na jejich píli a chuti se zlepšovat. Můžu tedy říci, že jsem s doplněním kádru spokojený.

Kdo by měl být tahounem týmu?

U nás je tahounem týmu vždy kabina a celý kolektiv. Jsou tady kluci, kteří hrají mnoho let pospolu a my jsme vlastně doplnili jen to, co chybělo okolo nich, protože jsme do toho nikdy nechtěli zasazovat, takže určitě kabina a tým.

Jak je na tom momentálně hráčský kádr po zdravotní stránce?

Musím zaklepat, protože prozatím se nám zranění vyhýbaly. Nicméně tu přípravu jsme měli rozloženou mezi všechny kluky, uvidíme, jak to bude v lize.

Chystáte pro fanoušky během sezóny nějaké překvapení, zpestření?

Fanoušci se mohou těšit na hned několik novinek a já prozradím jednu z nich. Nově bychom chtěli udělat po každém domácím zápase soutěž o nejlepšího fanouška utkání, který bude vždy ohodnocen nějakým dárkem. Dále budeme chtít vyhlásit soutěž o nejlepšího fanouška sezóny, který bude na konci sezóny vyhlášen a odměněn. Dále pak máme připravenou obrovskou spoustu doprovodného programu před zápasy a o poločasech soutěže o hodnotné ceny. Byl náš cíl, abychom měnili extraligové zápasy na show pro lidi. Chceme v tom dál pokračovat a zlepšovat se.

Kdo je podle vás největší favorit na titul?

Největší potenciál má jednoznačně Karviná, která dobře posílila a mluví za to i výsledky. Špičková je Dukla Praha, která to dokazuje i v přípravě. Plzeň bude minimálně stejná jako v loňské sezóně, Veselí a Zubří také hodně posílilo, Brno má sedm nových kvalitních hráčů, což znamená, že to bude letos hodně moc náročné.

Chtěl byste něco vzkázat fanouškům?

Chtěl bych, abychom stejně jako ve dvou předešlých sezónách potvrdili, že máme nejlepší publikum v celé extralize. Naše hala je pro všechny soupeře strašně moc těžká, když ji publikum zaplní a žene kluky dopředu. Chci za tohle fanouškům od srdce poděkovat. Moje přání je, abychom byli v tomto směru minimálně stejně dobří jako v loňské sezóně.