„Padla na nás taková deka, vánoční pauzu jsme brali trochu jako vysvobození,“ nezastírá kopřivnický odchovanec. „Předtím na nás ještě padl covid, prošla si jim asi třičtvrtina týmu. Možná i to sehrálo svou roli v rámci naší výkonnosti. Po fyzické stránce jsme šli dolů, a jak se na sebe nabalovaly nějaké prohry, tak už jsme na tom nebyli dobře ani psychicky. Přes pauzu jsme do toho ale šlápli. Snad se znovu nakopneme a budeme v tabulce tam, kde chceme být,“ přeje si Gřes, který si si také prošel covidem. A jak sám přiznává, průběh nemoci neměl ani zdaleka růžový.

„Prošel jsem si tím hned v říjnu. Vrátili jsme se ze zápasu na Dukle, padlo to na nás a já jsem to chytl taky. Já osobně jsem se hodně trápil, během čtrnácti dnů se na mě vystřídalo spoustu příznaků. Nejhorší byly dýchací problémy. V noci jsem se budil a musel se nadechovat čerstvého vzduchu. Snad už je to za námi,“ doufá autor letošních třiceti branek.

Velkým tématem posledních dnů je právě probíhající mistrovství světa v Egyptě, na kterém se kvůli problémům s covidem nepředstavil tým České republiky. „Mohli jsme tam mít i Patrika Fulneka, strašně jsme mu přáli, aby si turnaj mohl užít. Nakonec z toho sešlo, takže nás to mrzí, hrajeme spolu odmala a chtěli jsme jej tam vidět.“ Nicméně svého zástupce Kopřivnice na turnaji má, Chile reprezentuje Victor Donoso. „Sledujeme ho, přáli jsme si, ať Chile postoupí a on se může konfrontovat s nejlepšími hráči světa. V kabině tomu pozornost věnujeme, ale spíše se díváme po těch nejlepších týmech. Odkoukáváme jejich systémy a zkoušíme si je. I proto už se těšíme na restart extraligy,“ vykládá Gřes.

První zápas čeká Kopřivnici v Zubří, které uzavírá postupovou osmičku a na kontě má stejně jako Kopřivničtí dvanáct bodů. „Pro nás už budou všechny zápasy důležité. Nesmíme ztrácet body. Zubří má mladý mančaft, těžko říct, jak na tom po dlouhé pauze budou. Chceme jít tabulkou nahoru a poprat se letos o medaile, takže prostě musíme vyhrávat,“ uzavírá jedna z opor KH ISMM Kopřivnice Jan Gřes.