Výběr domácího lodivoda Lubomíra Veřmiřovského během prvního poločasu nabral drobnou ztrátu. Tu se mu sice podařilo zlikvidovat a vyrovnat na 9:9, do kabin ale i tak mohli odcházet spokojenější hosté, kteří vedli 13:17. „Těžko se mi to hodnotí. Zápas byl totiž pro nás možná lehčí než ve středu s Frýdkem-Místkem, ale doplatili jsme na špatnou obranu, která utkání rozhodovala,“ začal s hodnocením duelu kapitán Kopřivnice Martin Střelec.

Po změně stran se Kopřivničtí dokázali přiblížit. V jednu chvíli už to bylo jen o jednu branku a Lovosičtí vedli 29:30. Na svou stranu však domácí duel překlopit nedokázali a Severočeši závěr zvládli lépe. „Když jsme se dotáhli, vyrovnat už se nám nepodařilo. Je to velká škoda,“ pokrčil Střelec rameny. Největší problémy dělal Kopřivnici Jiří Motl, autor třinácti branek. „Připravovali jsme se na to celý týden, ale nedokázali jsme přípravu v zápase prodat. Lovosice mají individuality, jak Motl, tak Trkovský jsou výborní hráči. Perfektně navíc mají zvládnutou hru sedm na šest, což nám dělalo problémy a těžko se nám to bránilo,“ zakončila opora Kopřivnice.

KH ISMM Kopřivnice – Lovci Lovosice 35:38 (13:17)

Nejvíce branek: Brito Benítez 6, Čadra 6/1, Grizelj 5 – J. Motl 13/3, Trkovský 4, Jonáš 4. Rozhodčí: Václav Horáček, Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 3/1 – 6/3. Vyloučení: 3:7.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa – Střelec, Ježek, D. Zima, Jan Gřes, Čadra, Petřík, Polcar, Hardt, Grizelj, Adamovic, Brito Benítez, Musálek, Hanus, Bukovský. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.