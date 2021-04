První půlhodina nabídla vyrovnanou podívanou. V brance Kopřivnice opět dostal příležitost v dobré formě chytající Petr Chalupa, který ani tentokrát nezklamal. Bylo znát, že se favorita Kopřivničtí nezalekli a po první půli na tabuli svítil vyrovnaný stav 13:13. „První poločas jsme odehráli solidně,“ přikývnul kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský.

Osudnou se však jeho svěřencům stal druhý poločas, v jehož průběhu jakoby Kopřivnici vyschl střelný prach. Plzenští se deset minut před koncem dostali do pětibrankového vedení, které už ve zbytku utkání kontrolovali. Nakonec Plzeň bere první bod za výhru 29:22. „Došly nám síly, udělali jsme několik ztrát, což domácí potrestali. I když jsme se na to připravovali, nefungoval nám pak rychlý útok, kvůli čemuž nám pak těch osm, deset branek chybělo. Musíme se na to podívat a do zítřka to zkusit zlepšit,“ podotkl kopřivnický kouč.

Šéf střídačky Kopřivnice by si také přál od svých svěřenců větší bojovnost. „V naší hře nám trochu chybělo nasazení. Možná svou roli sehrála také únava, kluci po zápase říkali, že se na nich podepsalo cestování,“ řekl ještě Veřmiřovský. Druhý zápas je na programu už v neděli od 10:30.

Plzeň – Kopřivnice 29:22 (13:13). Stav série: 1:0.

Nejvíce branek: Škvařil 7, Chmelík 5, Tonar 5/3 – Brito Benítez 6, Fulnek 4, Hanus 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 3/3 – 4/1. Vyloučení: 5:3.

Kopřivnice: Admella Izard, Chalupa – Střelec, Jan Gřes, Ježek, D. Zima, Hardt, Brito Benítez, Petřík, Jonák, Fulnek, Doležel, Hanus, Bukovský, Polcar. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.