Domácí si vytvořili okolo patnácté minuty drobný náskok, který se jim po zbytek prvního poločasu dařilo udržovat. Do kabin se nakonec odcházelo za stavu 15:12 pro domácí Sokol, o jehož poslední branku první půle se postaral Halíček.

Házenkáři Kopřivnice si na první extraligové body budou muset počkat minimálně do třetího kola. Svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského totiž v sobotu padli v Novém Veselí, kde jim nefungovala defenziva a výsledkem byla porážka 33:30.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.