Nový Jičín - Už šest odehraných zápasů odehrály v nové sezoně prvoligové volejbalistky TJ Nový Jičín. Na svém kontě mají pět porážek a jeden cenný skalp vedoucího celku tabulky, Moravské Slávie Brno.

„První čtyři zápasy hrály naše ženy venku. Družstvo se dávalo dohromady, takže ten začátek byl takový nevalný. Porazili jsme pak vedoucí družstvo tabulky a tam už to vypadalo celkem slušně. Kádr se na utkání sešel kompletní, takže počítám, že se to bude postupně zlepšovat. Uvidíme, jak to dopadne," okomentoval úvod soutěže vedoucí týmu Oldřich Valenta. Tým by chtěl dopadnout lépe než v minulé sezoně. „Doufám, že dopadneme lépe než loni, protože jsme loni hráli tu skupinu o udržení a začínali jsme na posledním místě. Ale nakonec jsme skupinu o udržení vyhráli a skončili jsme sedmí," vracel se k loňskému ročníku Oldřich Valenta.

Nový Jičín má na soupisce spoustu mladých hráček. „Všechny hráčky mladší devatenácti let jsou ještě juniorky. My jsme prodali extraligu juniorek do Prostějova, a hrajeme tak nyní ligu juniorek a ty nejlepší juniorky jsme převedli i do žen," dodal Oldřich Valenta k družstvu Nového Jičína, který při zápasech trénuje Luděk Karásek.

Dnes čeká volejbalistky Nového Jičína další kolo a utkání v Mikulově s reprezentací kadetek ČR. „S každým týmem hrají kadetky jedno utkání a do tabulky se to samozřejmě počítá, ale dále už pak kadetky nepokračují. Tabulka se pak dělí na dvě skupiny, kdy jdou první tři z každé skupiny hrát o první místo a zbylé tři z každé skupiny čeká skupina o udržení," vysvětloval Oldřich Valenta

Ve čtvrtek hrály ženy Nového Jičína český pohár žen proti extraligovému družstvu Frýdku-Místku a soupeři nakonec podlehly 1:3. „Naše družstvo předvedlo slušný výkon a extraligový Frýdek potrápilo," řekl závěrem Oldřich Valenta.

Výsledky TJ Nový Jičín v úvodu I. ligy žen, sk. B:

Opava - Nový Jičín 3:0 (26,15,18), a 3:0 (18,21,23), Uherské Hradiště - Nový Jičín 3:1 (-22,21,20,10), a 3:2 (14,20,-24,-19,13), Nový Jičín - MS Brno 3:0 (19,21,18) a Nový Jičín - MS Brno 1:3 (-15,-20,22,-14).

