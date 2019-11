"Myslím, že Dakar se vrací ke kořenům v náročnosti, délce etap, maratonských etap. Navigace má být těžší a celé to bude delší. Myslím si, že s příchodem nového ředitele přicházejí nové těžší podmínky a já osobně to vítám," řekl Loprais.

Dakar podle něj bude výjimečně těžký už proto, že pořadatelé nechtějí ztratit jméno, když soutěž přesouvají z Jižní Ameriky na jiný kontinent. "Historicky vždycky, když se Dakar přesouval z kontinentu na kontinent, tak byl závod extrémně těžký, což očekávám i teď," řekl závodník.

Na rallye ho v lednu čeká 14. start. Letos dojel pátý, jeho nejlepším výsledkem na Dakaru je třetí místo z roku 2007. Jeho cílem je dojet v pořádku a vepředu. "Jedeme závodit, ale o konkrétním umístění nemá smysl vůbec hovořit. Už máme postupku 3, 4, 5, 6, 7, tato umístění máme na Dakaru, devět vyhraných etap. Budu rád, když to ve zdraví ještě vylepšíme," řekl Loprais.

Jeho Instaforex Loprais tým, kde jsou v posádce ještě palubní mechanik Petr Pokora a navigátor Chálid Kandí ze Spojených arabských emirátů, dolaďuje nový vůz. "Dříve se na autech pracovalo třeba půl roku před závodem. My jedeme non stop od posledního Dakaru, doteď jsme se nezastavili. Ještě bychom potřebovali víc času, ale jsme malý rodinný privátní tým a jsem rád, že se nám podařilo opět zkonstruovat takové nové vozidlo, které věřím, že bude konkurenceschopné," řekl Loprais.

Oproti tatře, s níž jel rallye naposledy, se podle něj nové auto hodně liší. "Zůstali jsme věrni osvědčenému podvozku s centrální nosnou rourou a nezávislým zavěšením. Co se týká motoru, tak jsme šli do motoru Iveco s automatickou převodovkou, to jsou nejzásadnější změny. Plus nové rozložení vah," řekl Loprais.

Projekt zastřešila a z velké části financovala česká značka Praga. "Proto jedeme pod názvem Praga V4S, což by mělo evokovat poslední slavný offroadový český truckový speciál Praga V3S," řekl pilot.