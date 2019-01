Kopřivnice - Vsolidních výkonech vzahraničí pokračuje odchovanec kopřivnické plochodrážní školy Adrian Rymel. Vbritské Premier league má rodák ze Štramberku čtvrtý bodový průměr. Hlavně díky výkonům znáročné britské ligy se dostal do nominace pětičlenné reprezentace pro mistrovství světa družstev.

Plochodrážník ze Štramberku Adrian Rymel. | Foto: DENÍK/Pavel Karban

„Zatím se mi v ligových závodech daří. Hlavně jsem dovedl skoro k dokonalosti jízdu doma v Berwicku. Tři poslední závody, třikrát komplet bodů,“ pochvaloval si dvaatřicetiletý jezdec, který v sobotu, v posledním ligovém kole dosáhl na 14 bodů. Přispěl tak k deklasování soupeře z Readingu.

Hned v neděli stál Rymel na startu v polském Gniezně, kde závodil za maďarský Miskolec. Po nočním přejezdu ze severu Anglie do Londýna a letu do Wroclawi sice naspal jen pár hodin, ale nažhavený byl pořádně. „Před dvěma týdny nás Gniezno porazilo doma. Sice jsem byl z našich nejlepší, ale porážka mrzela, tak jsme jim to chtěli oplatit,“ vysvětlil.

Odveta se nejen jemu na dráze mokré po půlhodinové průtrži povedla stoprocentně. Miskolc vyhrál a dokonce si odvezl bonus za lepší skóre ve vzájemných soubojích. „První tři jízdy jsem měl komplet. Pak jsem při předjíždění šel skoro na hubu a byl rád, že jsem to ustál. Poslední jízdu jsme jeli takticky na remízu, pustil jsem kolegu Magosiho dopředu a zpečetili triumf,“ bilancoval Rymel. Toho nyní čeká kvalifikace světového šampionátu družstev ve slovinské Lublani. Spolu s ním jsou v týmu bratři Drymlové, Šitera a Tomíček. Za soupeře jim budou domácí Slovinci, Finové a Italové. „Jedeme tam vyhrát. A pak už je jeden z vrcholů – semifinále kvalifikace do Grand prix,“ nastínil Rymel další program. (vlk)