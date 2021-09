Selfossu Kopřivnice podlehla o šest branek, v odvetě bude dohánět

Tomáš Chalupa Sportovní redaktor





Házenkářům Kopřivnice úvodní vystoupení v poháru EHF nevyšlo. Na vlastní palubovce v něm přivítali islandský Selfoss a do odvety si chtěli vybudovat co nejlepší pozici. To se jim ale bohužel nepovedlo a prohráli 25:31. V neděli tak budou muset dohánět, i druhé utkání se po dohodě obou celků odehraje v Kopřivnici. Začátek je naplánován na osmnáct hodin.

Kopřivnice první zápas prohrála | Foto: Deník/VLP Externista

Kopřivnice – Selfoss 25:31 (12:19)

Nejvíce branek: Hanus 6, Čadra 5, Grizelj 4 – Sverrison 7, Johannsson 6, Grímson 5. Sedmimetrové hody: 3/4 – 4/5. Rozhodčí: Budzak, Zahradník.

Kopřivnice: Žingor, Chalupa - Hanus, Čadra, Brito Benítez, Musálek, Gřes, Petřík, Holbein, Bukovský, Střelec, Zima, Polcar, Hardt, Doležel. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.