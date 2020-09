Trenér hostujícího výběru Lubomír Veřmiřovský mohl oprávněně zářit spokojeností. „Zrovna jsem uvažoval, jestli jsme tady vůbec někdy vyhráli, protože si to vůbec nevybavuju,“ usmíval se kopřivnický stratég. Jen pro úplnost – Kopřivnice naposledy na plzeňské palubovce dokázala vyhrát v roce 2008. „Samozřejmě jsme velmi spokojení,“ prohlásil ještě Veřmiřovský.

Jeho tým v první půli tahal za kratší provaz a po třiceti odehraných minutách prohrával 18:16. „Po celý zápas jsme ale hráli to, co jsme měli, co trénujeme. Během zápasu jsme akorát dolaďovali věci, které proti nám Plzeň hrála. Řekli jsme si, jak máme některé situace bránit, navíc se k tomu přidal výborný výkon brankářů,“ hodnotil lodivod KH ISMM Kopřivnice.

Po změně stran výkon Kopřivnice gradoval a hostům se podařilo otočit vývoj utkání na konečných 34:32. „Byli jsme v koncovce schopní ubránit akce domácích. Parádně jsme to odbojovali,“ pochvaloval si Veřmiřovský. Jeho tým má na kontě po třech kolech čtyři body, kromě Plzně dokázal porazit ještě Brno. „Strašně nás mrzí porážka ve Frýdku, myslím si, že kdybychom je měli o něco později, tak si s nimi poradíme. Teď máme Karvinou, ta hraje pěknou házenou, má dynamický tým s kvalitní obranou. Bude to derby, jak má být,“ věří Lubomír Veřmiřovský.

Plzeň – Kopřivnice 32:34 (18:16)

Nejvíce branek: Douda 9/1, Chmelík 6, Linhart 4 – Donoso 6, Hanus 5/1, Brito Benítez 4. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 6/4 – 4/3. Vyloučení: 5:3.

Plzeň: K. Šmíd, Herajt – M. Tonar, Linhart, M. Říha, Kaplan, Chmelík, Bogdanić, M. Škvařil, Šafránek, T. Nejdl, Stehlík, Režnický, Douda, Vinkelhöfer, Šindelář. Trenér Petr Štochl.

Kopřivnice: Admella Izard, Žingor, Chalupa – Fulnek, Brito Benítez, Bukovský, Pérez, Petřík, Jan Gřes, Donoso, Ježek, Hardt, D. Zima, Hanus, Jonák, Střelec. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.