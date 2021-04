Kopřivnice, která mohla (a stále může) Talent pouze překvapit, se soupeře držela jen v prvním duelu. A to navíc jen v prvním půli. Zbylé tři třicetiminutovky byly v režii jednoho z největších favoritů na zisk letošního titulu. Svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského však zbraně rozhodně neskládají – naopak stále myslí na obrat v sérii.

„Plzeň sice vede 2:0, pro nás to však vůbec nic neznamená. Hrajeme play-off, náskok dvou zápasů ještě nic neřeší,“ prohlásil pro Facebook KH ISMM Kopřivnice, levá spojka sedmého celku základní části. Autor čtyřiaosmdesáti letošních branek by si přál využít výhodu domácího prostředí. „Jsme doma, sérii rozhodně chceme prodloužit a otočit. Plzeň má sice v rukou mečboly, poslední krok ale někdy bývá tím nejtěžším. My naopak už nemáme co ztratit, takže se budeme rvát o všechno. Přes týden jsme se zaměřili na chyby z předchozích zápasů a stanovení nové strategie, kterou bychom chtěli soupeře pokořit. Dáme do toho všechno,“ slibuje jedna z nejvýraznějších opor Kopřivnice.

Sobotní duel, který bude v přímém přenosu vysílat také ČT Sport, začíná již v 11 hodin. Případný čtvrtý zápas by pak začínal v totožný čas v neděli.