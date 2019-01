Štramberk - Mladí judisté ze Štramberka dostali odměnou za dosavadní dosažené výsledky možnost startovat na jedné z největších mezinárodních soutěží žákovské kategorie v Michalovcích na východním Slovensku.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Naposledy zde startovali štramberští borci před 6 lety. Tehdy družstvo ve složení Radek Bár, Adéla Kelnarová, Mirek Ondrejka a Petr Bayer získalo čtyři medaile. „Letošní tým byl méně výkonnostně vyrovnaný, ale přesto se ve skrytu uše doufalo v jednu či dvě medaile,“ prozradil trenér štramberského juda Josef Štábl a dodal: „Při pohledu na startovní pole navíc optimismus trochu ochladl. Ale jen trochu.“ Účast družstev jedenácti států Evropy byla úctyhodná. „Na adresu pořadatele lze říct, že vše bylo načasováno a zorganizováno do posledního puntíku ke spokojenosti diváků, závodníků i funkcionářů,“ přiznal Štábl. Na 4 tatami se utkalo okolo 300 nadějí a štramberští borci se akonec neztratili.

Začali benjamínci a mezi nimi si pěkně vedl Vincent Skurka (30 kg). V prvním zápase prohrál s Maďarem Santou. V opravách ale porazil Haleje z Lučence a domácího borce Drobnáka. O třetí místo se utkal s Taranem z Ukrajiny, ale prohrál. Nakonec obsadil i tak pěkné 5. místo. Mladší žák Adam ajer (kategorie do 34 kg) nestačil na aprinaye z Považské Bystrice a bohužel, vypadl. Tíha úspěšnosti tak zůstala na starších žácích Matěji Ivánkovi a Šimonu Skurkovi (do 60 kg). Výborně to rozjel Ivánek, když nedal šanci domácímu Sklarovi. V dalším zápase však podlehl Dapkunasovi z Litvy, a potom Farkašovi z Rimavské Soboty. Svůj den měl naštěstí Šimon Skurka. Ve skupině jasně převálcoval Cechspirka z Bardějova, Jurka z Rumunska a Azoulase z Litvy. Jako vítěz skupiny porazil v postupovém boji o finále Dapkunase (Litva) a v samotném finále Farkaše (Rimavská Sobota). „Málokterá hmotnost měla tak jasného vítěze,“ zdůraznil trenér Josef Štábl a uzavřel: „Tímto skvělým vystoupením uzavřel štramberský oddíl judo úspěšnou polovinu sezony a od poloviny srpna to začne na novo. Již teď se mohou zájemci o tento sport rozmýšlet, zda to od září zkusí s námi."