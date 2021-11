Byla domácí jedničkou. Hvězdou, na kterou se spoléhalo. Barbora Krejčíková v obou duelech v základní skupině Billie Jean King Cupu dřela, na kurtu nechala všechno, ale na premiérovou singlovou výhru zatím stále čeká. I proto favorizované Češky nepostoupily do semifinále turnaje, který má tento týden premiéru v pražské O2 areně.

Barbora Krejčíková v Billie Jean King Cupu. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Loňskou sezonu končila v sedmé desítce žebříčku dvouhry WTA. To, co následovalo v uplynulých deseti měsících, se skoro chce označit jako zázrak, kdyby to nebylo podloženo mnohaletou dřinou, pílí a cílevědomostí. Barbora Krejčíková vystřelila až na post světové trojky, vyhrála pařížský grandslam (v singlu i v deblu), získala dva další turnajové tituly, vyválčila olympijské zlato (v deblu) a vydělala si přes 70 milionů korun…