Přinášíme souhrn krátkých sportovních zpráv s vazbou na Novojičínsko. Tady jsou nezajímavější z nich. Dozvíte se například, jak si vedl útočník novojičínských Ďáblů Rok Macuh při angažmá v Přerově.

Rok Macuh | Foto: HC Zubr Přerov

Zbořil opouští Přerov

Přerov – Hokejový obránce Mikuláš Zbořil si hledá angažmá. Šestadvacetiletý zadák naposledy působil v Chance lize, kde oblékal dres Přerova. Za ten nastoupil do třiatřiceti zápasů, ve kterých si připsal patnáct bodů. V minulosti také oblékl i dres Nového Jičína. Během své kariéry odchovanec přerovského hokeje nastupoval za Valašské Meziříčí, brněnskou Techniku. Ve čtrnácti případech si dokonce vyzkoušel extraligu, a to za Zlín. Jeho další kroky by nejspíše mohly vést do Frýdku-Místku.