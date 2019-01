Novojičínsko - Výsledky basketbalu, házené, stolního tenisu a volejbalu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radek Halva

Basketbal

2. liga mužů, skupina C

BC Nový Jičín – Slavia Kroměříž 81:71 (26:19, 48:43, 63:57)

Sestava a body Nového Jičína: Kraus 22, Krba 17, Medek 12, Mršťík 11, Zdražil 8, Valčák 5, Křídlo a Šturala 3

Ostatní výsledky 21. kola: SK Žabovřesky – Sokol Šlapanice 54:79 (17:21, 29:43, 36:60), TJ Třebíč – Sokol Boskovice 79:58 (29:16, 50:22, 66:31), SBK Valašské Meziříčí – SK UP Olomouc 80:112 (22:36, 51:57, 67:78), BK Uherský Brod – Basketbalové centrum mládeže Ostrava 82:79 17:19, 33:39, 56:52), BCS Husovice – BK Breda & Weinstein Opava B 63:88 (12:20, 29:37, 55:56)

BC Nový Jičín – SK UP Olomouc 68:81 (23:26, 33:46, 55:62)

Body: Mršťík 18, Kraus 14, Šturala 11, Valčák 9, Krba a Medek 7, Vaněk 2 – Galuszka 20, Sedláček 17, Štrubl a Helekal 13, Lukáš a Hein 6, Černošek 4, trojky: 7:1, fauly: 13:20, TH: 14/9:10/8

Ostatní výsledky 22. kola: TJ Třebíč – Sokol Šlapanice 71:59 (24:7, 41:32, 55:41), SK Žabovřesky – Sokol Boskovice 81:68 (24:15, 49:23, 61:47), SBK Valašské Meziříčí – Slavia Kroměříž 101:67, BCS Husovice – Basketbalové centrum mládeže Ostrava 80:86 (20:11, 39:33, 63:51), BK Uherský Brod – BK Breda & Weinstein Opava B 67:81 (17:29, 28:48, 52:63)

1. Opava B 22 19 3 1908:1489 41

2. Třebíč 22 16 6 1748:1611 38

3. Val. Meziříčí 22 14 8 1729:1669 36

4. Žabovřesky 22 13 9 1709:1640 35

5. Husovice 22 12 10 1578:1494 34

6. Ostrava 22 11 11 1759:1739 33

7. Šlapanice 22 10 12 1565:1476 32

8. Olomouc 22 10 12 1709:1742 32

9. Nový Jičín 22 10 12 1723:1840 32

10. Uh. Brod 22 9 13 1639:1777 31

11. Boskovice 22 5 17 1546:1860 27

12. Kroměříž 22 3 19 1448:1724 25

Liga starších dorostenek, skupina B

BK Příbor – Lokomotiva Krnov 66:44 (18:7 38:19 50:33)

Body: Rektoříková 15, Drtilová 12, Pavlačíková 11, Rečková 8, Šťastná a Nedomová 7, Bednarská 4, Bencalíková 2 – Hlaváčková 22, Bohunská 7, Fialová 5, Rábková 4, Pizurová 3, Halenková 2, Bohačíková 1, trojky: 2:0, fauly: 14:14, TH: 23/14:7/4

Ostatní výsledky 19. kola: Start Havířov – TJ Šumperk 108:49 (28:20, 54:29, 74:45), ŠBK Pelhřimov – SK UP Olomouc 53:63 (17:19, 28:38, 44:52), SKB Tišnov – Jiskra Kyjov 61:42 (23:4, 36:17, 43:26), Sportovní basketbalová škola Ostrava B – Sokol Hradec Králové B 95:59 (30:15, 52:21, 74:40)

BK Příbor – TJ Šumperk 64:42 (9:2, 25:11, 44:22)

Body: Pavlačíková 25, Rektoříková 17, Nedomová 9, Bednarská 6, Šťastná 3, Rečková a Bencalíková 2 – Valentová 21, Sládková 9, Hejlová 8, Zelená 4, trojky: 1:8, fauly: 14:15, TH: 17/8:4/2

Ostatní výsledky 20. kola: Start Havířov – Lokomotiva Krnov 101:46 (28:14, 54:21, 76:31), SKB Tišnov – SK UP Olomouc 86:58 (16:18, 38:34, 63:43), ŠBK Pelhřimov – Jiskra Kyjov 72:53 (21:13, 32:24, 51:42), Sportovní basketbalová škola Ostrava – Sokol Hradec Králové B 63:47 (12:15, 26:29, 51:40)

1. Havířov 20 17 3 1815:1160 37

2. Ostrava 19 17 2 1643:1025 36

3. Hr. Králové B 20 16 4 1687:1151 36

4. Ostrava B 19 12 7 1488:1280 31

5. Příbor 19 10 9 1212:1257 29

6. Pelhřimov 20 9 11 1232:1444 29

7. Tišnov 19 9 10 1152:1248 28

8. Kyjov 20 7 13 1065:1251 27

9. Olomouc 20 5 15 1111:1353 25

10. Trutnov B 18 7 11 1062:1457 25

11. Krnov 20 4 16 1176:1567 24

12. Šumperk 20 4 16 1038:1488 24

Liga kadetů U16, finálová skupina

3. kolo: BC Nový Jičín – Sokol Žižkov 58:69 (13:25, 30:41, 43:56), Start Havířov – BSK České Budějovice 62:49 (19:18, 35:29, 56:36), Basketball Nymburk – Kondoři Liberec 76:79 (17:29, 40:42, 58:62), BC Kolín – BK Česká Lípa 70:82 (13:24, 28:46, 39:69)

4. kolo: BC Nový Jičín – BSK České Budějovice 69:74 (14:22, 24:43, 57:57), Start Havířov – Sokol Žižkov 61:57 (19:16, 24:23, 52:37), Basketball Nymburk – BK Česká Lípa 58:72 (16:17, 32:33, 47:55), BC Kolín – Kondoři Liberec 78:87 (18:26, 40:53, 57:67)

1. Havířov 10 9 1 847:673 19

2. Liberec 10 8 2 815:736 18

3. Č. Budějovice 10 7 3 753:675 17

4. Č. Lípa 10 5 5 731:712 15

5. Žižkov I 10 5 5 636:638 15

6. Kolín 10 3 7 610:768 13

7. Nový Jičín 10 2 8 654:720 12

8. Nymburk 10 1 9 718:842 11

Oblastní přebor mužů

20. kolo: TBS Sokol Přerov – Sokol Karviná 63:83, Den Braven Krnov – BC Nový Jičín B 85:65, BK Frýdek-Místek – TJ Gymnázium Hladnov A 88:81, VŠB Ostrava B – BC Orlová 90:63

1. Ostrava B 16 15 1 1249:903 31

2. Poruba 14 13 1 1088:886 27

3. Krnov 14 11 3 1030:936 25

4. Opava C 14 9 5 969:948 23

5. Karviná 15 7 8 1029:1085 22

6. Hladnov A 15 6 9 1167:1115 21

7. Fr.-Místek 14 6 8 959:924 20

8. Frenštát 15 5 10 896:1004 20

9. Nový Jičín B 16 4 12 1079:1244 20

10. Orlová 15 4 11 1155:1291 19

11. Přerov 16 2 14 1000:1285 18

Oblastní přebor juniorů U18

15. kolo: BK Snakes Ostrava U20 – TJ MEZ Mohelnice 70:50 a 85:42

1. Snakes 30 22 8 2366:2033 52

2. Olomouc 28 23 5 2102:1451 51

3. Příbor 26 22 4 2149:1308 48

4. Šumperk 24 21 3 1765:1382 45

5. Přerov 28 15 13 2109:2009 43

6. Nový Jičín 28 14 14 2096:1776 42

7. Havířov 28 8 20 1867:2338 36

8. Mohelnice 30 5 25 1679:2464 35

9. Orlová 26 6 20 1555:2057 32

10. Fr.-Místek 28 2 26 1383:2253 30

Oblastní přebor žáků U14

8. kolo: BK NH Ostrava B – BC Orlová 102:31 a 98:24

15. kolo: Sportovní basketbalová škola Ostrava dívky – TJ Sokol Karviná 31:101 a 57:70

16. kolo: Sokol Karviná – BK Snakes Ostrava B 79:56 a 79:48, TJ Proton Zlín B – BC Orlová 119:57 a 91:43, Basketbalové centrum mládeže Olomouc –Opava 100:46, 108:36

1. Nový Jičín 28 25 3 2358:1273 53

2. Karviná 30 20 10 2113:1910 50

3. Olomouc 28 18 10 1798:1617 46

4. Orlová 30 15 15 2286:2115 45

5. NH Ostrava B 24 16 8 1746:1239 40

6. Snakes B 28 12 16 1804:1784 40

7. Bruntál 24 14 10 1558:1356 38

8. Opava 30 8 22 1636:2415 38

9. Zlín B 26 10 16 1441:2004 36

10. Přerov 28 5 23 1304:2104 33

11. Ostrava 24 7 17 1392:1619 31

Oblastní přebor starších minižáků, skupina C

4. kolo: BK Snakes Ostrava A – TJ Start Havířov chlapci 69:25 a 59:43

1. Snakes A 6 4 2 334:266 10

2. NH Ostrava A 4 4 0 298:108 8

3. Havířov 4 2 2 159:199 6

4. Příbor 6 0 6 223:441 6

Oblastní přebor starších minižáků, skupina D

3. kolo: TJ Sokol Karviná – Opava 44:80 a 52:66

1. Opava 4 4 0 276:195 8

2. Krnov 4 2 2 219:189 6

3. Karviná 6 0 6 241:374 6

4. Nový Jičín 2 2 0 108:86 4

Oblastní přebor mladších minižáků

11. kolo: TJ Lokomotiva Krnov dívky – Sportovní basketbalová škola Ostrava dívky 36:48 a 46:42

12. kolo: BK Frýdek-Místek dívky – TJ Lipník nad Bečvou dívky 19:63 a 17:74

14. kolo: Sportovní basketbalová škola Ostrava dívky – BK Příbor 34:102 a 18:94, BK Frýdek-Místek dívky – BK NH Ostrava 45:70 a 43:79

1. NH Ostrava 24 19 5 1719:1034 43

2. Lipník 20 20 0 1826:414 40

3. Příbor 22 18 4 1997:750 40

4. SBŠ Ostrava 26 11 15 1112:1520 37

5. Krnov 22 10 12 942:1026 32

6. Snakes 18 9 9 823:901 27

7. Nový Jičín 20 6 14 794:1421 26

8. Fr.-Místek 22 3 19 571:1678 25

9. Loko Krnov 22 2 20 584:1624 24

Oblastní přebor starších minižákyň

4. kolo: Sportovní basketbalová škola Ostrava – BK Příbor 45:49 a 44:51

1. Příbor 14 14 0 1331:276 28

2. SBŠ Ostrava 16 9 7 588:562 25

3. Snakes 12 7 5 453:457 19

4. Val. Meziříčí 12 5 7 472:657 17

5. NH Ostrava A 12 5 7 431:654 17

6. NH Ostrava B 14 0 14 196:865 14

HÁZENÁ

2. liga mužů (severní Morava)

15. kolo: TJ Holešov – KH Orel Paskov 30:23 (16:11), TJ Šumperk – TJ Sokol II Prostějov B 31:24 (16:10), TJ STM Olomouc – Házená Uničov 27:20 (10:8), TJ Sokol Trnávka – KH Zbrojovka Vsetín 26:28 (14:11), TJ Lesana Zubří – TJ Sokol Ostrava 19:28 (8:12)

1. Ostrava 15 12 1 2 443:348 25

2. Šumperk 15 12 0 3 466:386 24

3. Olomouc 15 11 0 4 428:367 22

4. Paskov 15 9 1 5 445:424 19

5. Zubří 15 8 1 6 418:392 17

6. Polanka n. O. 14 8 1 5 396:385 17

7. Vsetín 15 7 2 6 404:403 16

8. Holešov 15 6 1 8 381:426 13

9. Trnávka 15 4 1 10 384:396 9

10. Uničov 15 4 0 11 351:434 8

11. Vel. Bystřice 14 3 0 11 352:395 6

12. Prostějov B 15 1 0 14 344:456 2

I. liga staršího dorostu

KH Kopřivnice – TJ Sokol Ostrava 23:25 (15:13)

Sestava a branky Kopřivnice: Petr, Hejduk, Hodslavský, Paseka 1, Ulrych 7, Koudelka, Martinásek 6, Škarpich 3, Pavlík, Schafer, Kroča, Krejčiřík 6, Žižkovský. Trenér Petr Paseka

Ostatní výsledky 15. kola: HK .A.S.A. Město Lovosice – TJ Sokol Nové Veselí 30:28 (14:15), HBC Jičín – TJ Lokomotiva Plzeň 35:30 (19:16), HC Dukla Praha – TJ Jiskra Lázně Třeboň 34:28 (14:16), HCB OKD Karviná – HC Zubří 20:26 (9:14), SKP Frýdek-Místek – Tatran Bohunice 23:29 (12:13)

1. Karviná 15 14 0 1 506:358 28

2. Zubří 15 14 0 1 482:349 28

3. Praha 15 10 0 5 483:422 20

4. Ostrava 15 9 0 6 423:437 18

5. Jičín 15 8 0 7 420:419 16

6. L. Třeboň 15 6 0 9 425:428 12

7. Plzeň 15 6 0 9 429:441 12

8. N. Veselí 15 6 0 9 436:454 12

9. M. Lovosice 16 5 1 10 411:446 11

10. Kopřivnice 16 5 0 11 419:466 10

11. Bohunice 15 5 0 10 328:446 10

12. Fr.-Místek 15 2 1 12 358:454 5

I. liga mladšího dorostu (Morava)

KH Kopřivnice – TJ Sokol Ostrava 30:28 (15:12)

Sestava a branky Kopřivnice: Janíček, Žingor, Žižkovský, Pavlík 2, Schafer 5, Špaček, Reček 1, Pola 2, Podhráský 1, Kahánek 4, Gřes 13, Kroča 2, Dobrovodský. Trenér Michal Mayer

Ostatní výsledky 15. kola: SHC Maloměřice – TJ Tatran Litovel 24:31 (7:16), HC Zlín – Sokol II Prostějov 44:24 (21:10), HCB OKD Karviná – HC Zubří 36:22 (18:7), SKP Frýdek-Místek – HK Královo Pole 32:29 (14:13)

1. Karviná 15 15 0 0 644:303 30

2. Zlín 15 12 0 3 532:409 24

3. Zubří 15 12 0 3 496:387 24

4. Kopřivnice 15 11 0 4 425:394 22

5. Litovel 15 9 0 6 460:430 18

6. V. Bystřice 14 7 0 7 385:415 14

7. N. Veselí 14 5 1 8 368:410 11

8. Fr.-Místek 15 5 0 10 430:453 10

9. Ostrava 15 5 0 10 378:466 10

10. Kr. Pole 15 4 1 10 409:466 9

11. Maloměřice 15 1 2 12 376:515 4

12 Prostějov 15 1 0 14 343:598 2

Stolní tenis

Divize mužů

23. kolo: TJ Horní Datyně A – TJ Odry A 10:7, MSV Studénka A – SK Svinov A MARA Servis 9:9 (40:33), TJ Frenštát pod Radhoštěm A – Slávia Orlová A 7:10 (30:36), Komorní Lhotka A Reg. Stonávka – Slezan Opava B 6:10, TŽ Třinec B – TJ Nový Jičín A 10:2 (34:10), Sokol Bobrovníky A – Sokol Lískovec A 10:2, MSA Dolní Benešov A – TJ Bohumín A 9:9 (35:33)

24. kolo: TJ Frenštát pod Radhoštěm A – SK Svinov A MARA Servis 10:3 (34:21), MSV Studénka A – Slávia Orlová A 10:5 (38:21), TŽ Třinec B – Slezan Opava B 10:4 (35:21), Komorní Lhotka A Reg. Stonávka – TJ Nový Jičín A 7:10, MSA Dolní Benešov A – Sokol Lískovec A 10:0 (30:2), Sokol Bobrovníky A – TJ Bohumín A 4:10 (17:34)

1. Studénka A 22 18 3 1 214:102 79

2. Svinov A 23 17 3 3 212:137 77

3. H. Datyně A 22 16 4 2 205:131 74

4. Třinec B 22 17 1 4 200:107 74

5. D. Benešov A 23 10 5 8 192:159 58

6. Opava B 22 9 4 9 157:171 53

7. Bohumín A 22 9 3 10 156:175 52

8. Frenštát p. R. A 22 7 6 9 168:180 49

9. Orlová A 23 5 8 10 160:197 46

10. Nový Jičín A 22 7 3 12 149:182 46

11. Odry A 22 7 2 13 141:186 45

12. Bobrovníky A 23 4 6 13 172:204 41

13. Lhotka A 22 2 3 17 125:208 31

14. Lískovec A 22 2 1 19 100:212 29

Okresní přebor I. třídy

19. kolo: TJ Frenštát pod Radhoštěm D – TJ Nový Jičín C 9:9 (38:32), TJ Slatina A – TJ Odry C 11:7 (38:29), Tatra Kopřivnice B – TJ Bílovec A 8:10, MSV Studénka B – TJ Fulnek A 12:6, TJ Odry B – TJ Frenštát pod Radhoštěm C 6:12 (35:44)

1. Studénka B 19 17 1 1 252:90 54

2. Nový Jičín C 19 16 2 1 254:88 53

3. Odry B 19 12 1 6 190:152 44

4. Frenštát C 19 9 4 6 178:164 41

5. Slatina A 19 8 5 6 167:175 40

6. Fulnek A 19 9 2 8 195:147 39

7. Kopřivnice B 19 5 5 9 155:187 34

8. Frenštát D 19 6 3 10 155:187 34

9. Příbor B 18 6 1 11 151:173 31

10. Odry C 19 6 0 13 129:213 31

11. Bílovec A 19 4 0 15 101:241 27

12. Mořkov B 18 2 2 14 107:217 24

Okresní přebor II. třídy

19. kolo: TJ Nový Jičín E – MSV Studénka C 9:9, TJ Fulnek B – TJ Mořkov D 18:0, TJ Bílovec B – Tatra Kopřivnice C 4:14 (23:42), TJ Mořkov C – TJ Příbor C 14:4 (45:16), TJ Bílovec C – TJ Frenštát pod Radhoštěm E 10:8 (33:31), TJ Odry D – TJ Nový Jičín D 8:10

1. Nový Jičín D 19 18 0 1 290:52 55

2. Mořkov C 19 16 1 2 284:58 52

3. Příbor C 19 13 1 5 214:128 46

4. Kopřivnice C 19 13 0 6 204:138 45

5. Studénka C 19 10 4 5 201:141 43

6. Odry D 19 11 1 7 195:147 42

7. Bílovec B 19 6 2 11 138:204 33

8. Frenštát E 19 6 1 12 155:187 32

9. Nový Jičín E 19 5 3 11 126:216 32

10. Bílovec C 19 5 0 14 101:241 29

11. Fulnek B 19 4 1 14 92:250 28

12. Mořkov D 19 0 0 19 52:290 19

Volejbal

I. liga žen, skupina II (skupina o 7. – 12. místo)

10. kolo: VSK Univerzita Brno – TJ Sokol Žižkov 3:0 (21, 17, 12), TJ Nový Jičín – TJ Sokol Nusle B 3:0 (22, 12, 21), TJ Sokol Bedřichov – TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2:3 (-19, 18, –19, 21, –17)

1. Uh. Hradiště 10 8 2 25:14 18

2. Nový Jičín 10 7 3 24:11 17

3. Žižkov I 10 7 3 22:15 17

4. Brno 10 6 4 24:15 16

5. Nusle B 10 2 8 9:24 12

6. Bedřichov 10 0 10 5:30 10

Extraliga juniorů, skupina II

3. a 4. kolo: Olomouc – České Budějovice 0:3 (-20, –16, –18), Hradec Králové – Dukla Liberec 0:3 (-25, –16, –16), Nový Jičín – Dansport 3:0 (18, 20, 21), Slavia Liberec – Velké Meziříčí 0:3 (-15, –23, –17) a 0:3 (-19, –21, –17), Ústí nad Labem – Zlín 3:0 (22, 22, 22), Příbram – Ostrava 3:0 (19, 17, 20) a 3:1 (-24, 26, 15, 17)

Stav série: Dukla Liberec – Hradec Králové 3:0, Zlín – Ústí nad Labem 0:3, České Budějovice – Olomouc 3:0, Dansport – Nový Jičín 0:3, Velké Meziříčí – Slavia Liberec 3:1, Ostrava – Příbram 2:2

I. liga juniorů, skupina N

13. a 14. kolo: Klub volejbalu Tatra Kopřivnice – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 3:2 (-22, –16, 16, 14, 8) a 3:0 (17, 11, 21), TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Sport Rychnov nad Kněžnou 3:0 (19, 18, 22) a 3:0 (21, 19, 22)

1. Fr.-Místek 24 17 7 61:37 41

2. Kopřivnice 22 14 8 52:34 36

3. Nivnice 22 13 9 51:35 35

4. Ústí n. O. 20 13 7 49:28 33

5. Rychnov n. K. 22 10 12 35:46 32

6. Ostrava B 22 11 11 41:41 31

7. Olomouc B 24 0 24 4:72 8

I. liga juniorek, skupina N

13. a 14. kolo: TJ Frenštát pod Radhoštěm – Doming B 3:0 (17, 20, 23) a 3:0 (15, 11, 19), TJ Mittal Ostrava B – TJ Sokol Jehnice 3:2 (-22, 7, 22, –23, 12) a 3:1 (24, 18, –23, 17), TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí – VSC Zlín 3:2 (-21, 20, –21, 23, 6) a 3:2 (-18, –21, 20, 16, 10)

1. Ostrava B 26 24 2 74:22 50

2. Frýdlant n. O. 26 19 7 64:35 45

3. DaVing 24 17 7 63:35 41

4. Zlín 26 14 12 55:46 40

5. Frenštát p. R. 26 14 12 47:42 40

6. Jehnice 26 7 19 31:63 33

7. Brno 24 5 19 30:64 29

8. Doming B 26 2 24 16:73 28

I. liga kadetek, skupina N

13. a 14. kolo: PVK Přerov Precheza B – Doming 1:3 (-22, 26, –18, –13) a 0:3 (-16, –24, –21), VK Prostějov – Volejbal Vyškov 3:0 (19, 14, 5) a 3:0 (11, 8, 13)

1. Prostějov 28 25 3 78:16 2258:1483 53

2. Šternberk 24 19 5 61:27 2046:1744 43

3. Doming 26 16 10 55:34 2010:1607 42

4. Vyškov 28 14 14 50:52 2107:1949 42

5. Brno B 26 14 12 53:43 2052:1845 40

6. Uh. Hradiště 26 8 18 31:59 1734:1840 34

7. Přerov B 26 4 22 19:71 1620:2126 30

8. Bílovec 28 6 22 22:67 790:2023 16

Krajský přebor I. třídy mužů

33. a 34. kolo: VŠB Ostrava – VK Opava B 3:0 (16, 21, 20) a 2:3 (23, 19, –20, –23, –8), Morávka – Karviná 3:0 (21, 19, 20) a nedohráno, Metylovice – D. Benešov 3:0(19, 22, 12) a 1:3(-18, –22, 24, –15), Nový Jičín A – Kopřivnice 3:2 (23, 23, –25, –15, 13) a 3:1 (-15, 20, 20, 29), OU Ostrava – AZ Kylešovice 2:3 (24, –19, –24, 14, –14) a 3:1 (-21, 19, 17, 22)

1. VŠB-TU Ostrava 34 29 5 93:33 63

2. OU Ostrava 34 22 12 79:52 56

3. Kylešovice 34 21 13 79:54 55

4. Opava B 32 19 13 67:54 51

5. Nový Jičín A 34 17 17 67:65 51

6. Karviná 33 17 16 61:62 50

7. Kopřivnice 34 15 19 60:67 49

8. Morávka 31 17 14 62:53 48

9. Metylovice 34 6 28 31:90 40

10. D. Benešov 34 4 30 27:96 38

Krajský přebor I. třídy žen

33. a 34. kolo: Vratimov – Fulnek 3:2 (-19, 21, 30, –17, 6) a 2:3 (24, –12, 22, –22, –7), Orlová – Bílovec 3:0 (18, 14, 22) a 3:1 (20, 14, –16, 21), Odry – Frýdlant n. O. 3:2 (18, 11, –24, –21, 6) a 3:0 (17, 23, 16), Frenštát p. R. – VK Kylešovice 3:2 (21, –17, –15, 18, 8) a 3:0 (20, 16, 18)

1. Odry 34 26 8 87:42 60

2. Fulnek 34 26 8 90:46 60

3. Orlová 34 24 10 80:51 58

4. Frenštát p. R. 34 19 15 74:62 53

5. Vratimov 34 16 18 62:69 50

6. Frýdlant 34 14 20 61:76 48

7. Sokol Svinov 32 14 18 61:67 46

8. Bílovec 34 11 23 60:81 45

9. Kylešovice 34 11 23 52:83 45

10. Štramberk 32 7 25 36:86 39

Krajský přebor II. třídy mužů

29. a 30. kolo: Frýdek-Místek -Pstruží 3:1 (19, 23, –19, 10) a 3:0 (13, 23, 15), Kozlovice – Frenštát p.R. 3:1 (23, 12, –23, 18) a 3:2 (24, –20, –18, 19, 19), Polanka n.O. – Odry 3:1 (-22, 16, 23, 26) a 3:0 (11, 17, 18), Krnov – Nový Jičín B 0:3 (-16, –16, –26) a 1:3 (24, –19, –14, –20).

1. Polanka 26 22 4 73:30 48

2. Nový Jičín B 26 21 5 65:23 47

3. Vítkov 26 19 7 66:28 45

4. Kozlovice 28 15 13 54:60 43

5. Břidličná 26 15 11 59:45 41

6. Krnov 24 15 9 50:40 39

7. Fr.-Místek 28 9 19 44:67 37

8. Frenštát p. R. 28 9 19 43:66 37

9. Pstruží 28 6 22 34:74 34

10. Odry 24 8 16 38:62 32

11. Orlová 24 5 19 30:61 29

Krajský přebor kadetů

25. a 26. kolo: Klub volejbalu Tatra Kopřivnice – VK Opava 1:3 (-16, 18, –16, –17) a 2:3 (20, –20, 22, –24, –13), VK DHL Ostrava B – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:0 (16, 15, 20) a 3:1 (20, –23, 8, 17), TJ Nový Jičín – TJ Sokol Mosty u Jablunkova 3:0 (15, 19, 19) a 3:0 (17, 18, 20)

1. Opava 28 27 1 83:15 55

2. Kopřivnice 26 20 6 69:24 46

3. Ostrava B 26 15 11 49:35 41

4. Nový Jičín 26 13 13 44:42 39

5. Mosty u Jabl. 28 3 25 12:76 31

6. Fr.-Místek 26 2 24 9:74 26

Krajský přebor kadetek

31. a 32. kolo: TJ Sokol Frýdek-Místek – TJ Frenštát pod Radhoštěm 3:0 (16, 29, 20) a 3:1 (17, –22, 14, 20), TJ Krnov – TJ Pražmo-Raškovice 0:3 (-20, –10, –15) 0:3 (-25, –19, –22), TJ Sokol Svinov – TJ Sokol Frýdlant nad Ostravicí 0:3 (-11, –12, –2) a 0:3 (-10, –7, –11)

1. Raškovice 28 20 8 69:39 48

2. Fr.-Místek 30 18 12 64:51 48

3. Frenštát p. R. 30 18 12 62:50 48

4. Frýdlant n. O.28 19 9 65:37 47

5. Ostrava 26 19 7 64:33 45

6. Polanka n. O. 28 17 11 65:43 45

7. Střítež 26 10 16 40:55 36

8. Krnov 28 5 23 29:71 33

9. Svinov 28 0 28 5:84 28