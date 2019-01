Novojičínsko - Výsledky basketbalu, stolního tenisu a volejbalu.

BASKETBAL

2. liga žen, skupina B

13. kolo: BC Orlová - Proton Zlín 67:48 (13:14, 29:26, 50:32), Lokomotiva Krnov - BK Příbor 77:65 (18:14, 36:37, 56:55), Basket SMB – VSK Tesla UNI Brno 79:57 (15:11, 37:33, 67:42), BSK Jičín - BK Pliska Studánka Pardubice B 79:65 (22:19, 45:30, 63:46)

14. kolo: BK DE Prosek - BK Brandýs nad Labem 70:61 (14:21, 44:26, 59:43), Lokomotiva Krnov - Proton Zlín 85:55 (20:18, 45:29, 64:36), BC Orlová - BK Příbor 89:63 (23:12, 25:13, 12:21, 29:17), BSK Jičín – VSK Tesla UNI Brno 58:95 (12:18, 28:33, 43:64), Basket SMB - BK Pliska Studánka Pardubice B 81:62 (23:9, 35:28, 52:45)

1. Lokomotiva Krnov 13 12 1 1111:833 25

2. Basket SMB 13 12 1 966:780 25

3. BC Orlová 13 7 6 891:859 20

4. BK Brandýs n. L. 12 7 5 858:756 19

5. BK DE Prosek 12 6 6 889:878 18

6. Studánka Pardubice B 12 6 6 780:830 18

7. Tesla UNI Brno 12 5 7 758:770 17

8. BSK TJ Jičín 13 4 9 875:1016 17

9. BK Příbor 13 3 10 774:960 16

10. Proton Zlín 13 1 12 780:1000 14

Liga mladších dorostenek, skupina B

Sportovní basketbalová škola Ostrava B - BK Příbor 77:84 (16:18, 33:37, 53:62)

Sestava a body Příbora: Veselá Hana 27, Sorková Zuzana 22, Ryndová Vendula 12, Večeřová Petra 8, Broskevičová Michaela 7, Monsportová Eliška 6, Machetanzová Lucie 2

Ostatní výsledky 13. kola: Slavoj Bruntál - TJ Slavia Proton Kroměříž 52:65 (17:12, 27:28, 38:41), BC Kolín - Start Havířov 71:28 (19:4, 35:5, 48:20), BK Pliska Studánka Pardubice B - BK Frýdek-Místek 64:69 (19:15, 39:34, 51:56), SK UP Olomouc - BK Žďár nad Sázavou 63:48 (17:14, 29:26, 47:37), OP Prostějov - BK Pelhřimov 64:77 (15:16, 29:36, 46:60)

Slavoj Bruntál - BK Příbor 54:60 (15:20, 20:32, 38:51)

Nejvíce bodů: Jedličková 15 - Ryndová Vendula 13, trojky: 0:2, fauly: 21:4, TH: 27/16:5/3, rozhodčí: Hecl, Kubiš

Ostatní výsledky 14. kola: Sportovní basketbalová škola Ostrava B - TJ Slavia Proton Kroměříž 37:66 (10:24, 22:36, 31:51), BK Pliska Studánka Pardubice B - Start Havířov 40:59 (4:13, 20:22, 28:40), BC Kolín - BK Frýdek-Místek 95:49 (28:11, 59:33, 81:37), OP Prostějov - BK Žďár nad Sázavou 40:71 (6:20, 22:41, 34:55), SK UP Olomouc - BK Pelhřimov 78:56 (15:11, 38:21, 63:32)

1. SK UP Olomouc 14 14 0 1087:640 28

2. BC Kolín 14 13 1 952:656 27

3. Proton Kroměříž 14 10 4 940:838 24

4. BK Příbor 14 9 5 956:891 23

5. BK Žďár nad Sázavou 14 8 6 747:649 22

6. Slavoj Bruntál 14 6 8 855:753 20

7. BK Pelhřimov 12 7 5 758:710 19

8. TJ Start Havířov 13 5 8 704:756 18

9. BK Frýdek-Místek 13 5 8 627:865 18

10. TJ OP Prostějov 14 3 11 700:915 17

11. SBŠ Ostrava B 14 2 12 690:997 16

12. Studánka Pardubice B 14 0 14 715:1061 14

Liga juniorů U18, skupina B

13. kolo: Sokol Hradec Králové - BK Žďár nad Sázavou 66:61 (14:15, 37:34, 55:47), Basketbalové centrum mládeže Nymburk - BC Kolín 73:59 (16:12, 33:31, 49:46), BK Krnov - Proton Zlín 38:69 (13:19, 18:38, 26:54), NH Ostrava - Jiskra Kyjov 68:58 (14:11, 29:24, 49:39), BC Nový Jičín - Sokol Karviná 76:61 (23:21, 43:36, 61:50), SBK Valašské Meziříčí - Start Havířov 53:84 (12:30, 27:56, 71:43)

14. kolo: Basketbalové centrum mládeže Nymburk - BK Žďár nad Sázavou 79:46 (24:13, 43:19, 61:31), Sokol Hradec Králové - BC Kolín 75:78 (25:17, 40:40, 50:61), NH Ostrava - Proton Zlín 67:64, BC Nový Jičín - BK Start Havířov 82:90 (22:17, 39:45, 65:65), BK Krnov - Jiskra Kyjov 59:86 (11:24, 32:51, 47:66)

1. BCM Nymburk 16 15 1 1470:925 31

2. BC Kolín 16 11 5 1182:1063 27

3. BK NH Ostrava 16 10 6 1052:1166 26

4. BC Nový Jičín 15 10 5 1258:1004 25

5. TJ Start Havířov 16 9 7 1139:1073 25

6. TJ Jiskra Kyjov 16 8 8 1072:975 24

7. Proton Zlín 15 9 6 915:890 24

8. TJ Sokol Karviná 15 9 6 1088:1059 24

9. Žďár nad Sázavou 16 6 10 1048:1093 22

10. Hradec Králové 2 16 6 10 1085:1150 22

11. Valašské Meziříčí 15 1 14 826:1166 16

12. BK Krnov 16 0 16 786:1357 16

Liga žáků U14, skupina B

13. kolo: Jihomoravské basketbalové centrum Brno - BC Kolín 82:57 (29:2, 62:21, 68:38), Torola Basket Team Příbor - BK Pardubice 51:97 (11:23, 17:46, 36:73), NH Ostrava - BC Vysočina 123:33 (28:8, 57:17, 92:25), BC Nový Jičín - Sokol Hradec Králové 48:77 (15:18, 27:33, 39:56), Slavia MBA Kroměříž - Baskeťáci TJ Sokol Josefov 63:65 (13:12, 28:26, 38:45)

14. kolo: BK Prostějov - BC Kolín 99:34 (27:6, 47:13, 74:25), NH Ostrava - BK Pardubice 52:96 (14:25, 28:48, 44:72), Torola Basket Team Příbor - BC Vysočina 105:38 (35:12, 56:23, 85:34), Slavia MBA Kroměříž - Sokol Hradec Králové 63:70 (19:10, 38:29, 45:48), BC Nový Jičín - Baskeťáci TJ Sokol Josefov 44:65 (10:20, 21:29, 30:51)

1. BK Synthesia Pardubice 14 14 0 1319:592 28

2. Baskeťáci TJ Sokol Josefov 14 12 2 1025:710 26

3. JBC Brno 13 10 3 983:697 23

4. Slavia MBA Kroměříž 14 9 5 1046:800 23

5. USK Praha 12 10 2 1004:626 22

6. Sokol Hradec Králové 2 14 7 7 861:1053 21

7. Basket Team Příbor 14 6 8 974:929 20

8. BK NH Ostrava 14 5 9 952:987 19

9. BK Prostějov 13 5 8 862:839 18

10. BC Nový Jičín 14 3 11 766:1207 17

11. BC Kolín 14 1 13 643:1249 15

12. BC Vysočina 14 0 14 602:1348 14

Oblastní přebor mužů

12. kolo: Frýdek-Místek - TBS Sokol Přerov 74:68

1. Opava C 9 9 0 761:570 18

2. Snakes A 10 8 2 827:676 18

3. Krnov 10 6 4 718:693 16

4. Hladnov 10 6 4 630:662 16

5. TBS Sokol Přerov 11 5 6 705:749 16

6. Frenštát p. R. 10 5 5 711:668 15

7. Poski Ostrava A 10 5 5 686:655 15

8. Frýdek-Místek 11 4 7 725:840 15

9. Nový Jičín B 9 4 5 636:627 13

10. Orlová 10 3 7 728:761 13

11. Start Havířov 10 0 10 592:818 10

Oblastní přebor starších minižáků

9. kolo: Sokol Karviná - BC Nový Jičín 46:60 a 32:58

1. Nový Jičín 12 10 2 769:483 22

2. Sokol Karviná 12 6 6 570:620 18

3. Snakes A 8 8 0 778:191 16

4. Opava 8 4 4 349:412 12

5. NH Ostrava 10 2 8 378:596 12

6. Snakes B 10 0 10 224:766 10

Oblastní přebor starších minižákyň

10. kolo: Sportovní basketbalová škola Ostrava B - Havířov 7:70 a 13:51

1. Frýdek-Místek 18 18 0 1242:481 36

2. SBŠ Ostrava A 16 14 2 1518:355 30

3. Javorník 20 9 11 1077:846 29

4. Havířov 16 9 7 943:581 25

5. Příbor 18 4 14 467:1479 22

6. SBŠ Ostrava B 20 0 20 284:1789 20

STOLNÍ TENIS

Okresní přebor I. třídy

13. kolo: TJ Fulnek A - ASK Tatra Kopřivnice B 8:10 (32:37), TJ Sokol Slatina A - TJ Frenštát pod Radhoštěm D 10:8 (35:30), TJ Nový Jičín B - TJ Odry C 13:5 (39:29), TJ Mořkov B - TJ Mořkov A 8:10 (37:41), TJ Sokol Příbor B - TJ Nový Jičín C 16:2, TJ Frenštát p. R. C - TJ MSV Studénka B 2:16 (11:51)

1. TJ MSV Studénka B 13 12 0 1 163:71 37

2. TJ Nový Jičín B 13 9 2 2 139:95 33

3. TJ Mořkov A 13 9 1 3 136:98 32

4. ASK Tatra Kopřivnice B 13 9 1 3 150:84 32

5. TJ Sokol Příbor B 13 6 3 4 124:110 28

6. TJ Fulnek A 13 6 2 5 123:111 27

7. TJ Frenštát p. R. C 13 6 0 7 114:120 25

8. TJ Sokol Slatina A 13 3 2 8 92:142 21

9. TJ Mořkov B 13 3 1 9 101:133 20

10. TJ Odry C 13 3 1 9 97:137 20

11. TJ Nový Jičín C 13 3 1 9 86:148 20

12. TJ Frenštát p. R. D 13 2 0 11 79:155 17

Okresní přebor II. třídy

13. kolo: ASK Tatra Kopřivnice C - TJ Spartak Bílovec A 2:16 (12:50), TJ MSV Studénka C - TJ Sokol Příbor C 5:13 (25:45), TJ Frenštát pod Radhoštěm E - TJ Mořkov C 2:16, TJ Odry D - TJ Nový Jičín D 11:7 (34:31), TJ Spartak Bílovec B - TJ Fulnek B 12:6 (46:29)

1. TJ Spartak Bílovec A 12 11 1 0 183:33 35

2. TJ Mořkov C 12 10 1 1 172:44 33

3. TJ Nový Jičín D 12 10 0 2 167:49 32

4. TJ Sokol Příbor C 12 7 2 3 120:96 28

5. TJ Odry D 12 6 0 6 115:101 24

6. ASK Tatra Kopřivnice C 12 5 2 5 96:118 24

7. TJ Spartak Bílovec B 12 5 0 7 87:129 22

8. TJ MSV Studénka D 11 3 0 8 63:133 17

9. TJ MSV Studénka C 12 2 0 10 74:142 16

10. TJ Fulnek B 11 1 2 8 68:130 15

11. TJ Frenštát p. R. E 12 1 0 11 23:193 14

VOLEJBAL

1. liga žen, skupina B

27. a 28. kolo: TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště - VK Moravská Slávia Brno 3:0 (16, 20, 19) a 1:3 (-18, -23, 12, -24), TJ Nový Jičín - Břeclav 3:0 (13, 21, 10) a 3:0 (16, 23, 16), VSK Univerzita Brno - SK Opava 3:0 (23, 22, 16) a 3:1 (23, 20, -13, 12)

1. SG LD Brno 25 23 2 0 73:25 48

2. TJ Nový Jičín 25 16 9 0 61:42 41

3. VK MS Brno 25 14 11 0 51:47 39

4. VSK Uni Brno 25 13 12 0 55:46 38

5. Lokomotiva Břeclav 25 9 16 0 38:60 34

6. SK Opava 25 7 18 0 37:62 32

7. Uherské Hradiště 25 7 18 0 34:60 32

8. SCM-kadetky 7 2 5 0 10:17 9

Extraliga juniorek, skupina B

27. a 28. kolo: PVK Přerov Precheza - VK Královo Pole Brno 3:0 (16, 21, 21) a 1:3 (-18, -24, 15, -11), TJ Nový Jičín - TJ Mittal Ostrava 3:2 (12, -19, 20, -19, 17) a 3:1 (17, -17, 27, 18), TJ Sokol Španielka Žižkov - TJ Sokol Frýdek-Místek 0:3 (-16, -19, -24) a 3:0 (18, 22, 14)

1. PVK Přerov 24 20 4 0 64:21 44

2. Královo Pole 24 17 7 0 57:32 41

3. Mittal Ostrava 24 14 10 0 51:37 38

4. Nový Jičín 24 12 12 0 43:48 36

5. Sokol Šternberk 24 10 14 0 39:52 34

6. Sokol Fr.-Místek 24 8 16 0 40:54 32

7. Španielka Žižkov I 24 3 21 0 17:67 27

1. liga juniorů, skupina B

25. a 26. kolo: Volejbalový klub Opava - ŠSK Beskydy 3:1 (17, -19, 25, 17), Slavia Havířov – TJ Nový Jičín 0:3 (-17, -17, -10) a 0:3 (-16, -20, -24), Volejbalový klub Choceň - TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 2:3 (18, 20, -25, -21, -9) a 1:3 (19, -17, -13, -21)

1. VK Choceň 22 16 6 0 57:29 38

2. Ústí nad Orlicí 18 18 0 0 54:8 36

3. VK Opava 19 13 6 0 43:26 32

4. Tatra Kopřivnice 20 12 8 0 39:26 32

5. ŠSK Beskydy 21 9 12 0 36:41 30

6. Nový Jičín 20 8 12 0 29:39 28

7. Rychnov nad Kněžnou 20 5 15 0 23:52 25

8. Slavia Havířov 22 0 22 0 6:66 22

1. liga kadetek, skupina C

21. a 22. kolo: TJ Sokol Šternberk B - VO TJ Lanškroun 0:3 (-13, -9, -8) a 0:3 (-12, -17, -21), TJ Sokol Šternberk A - TJ Slovan Moravská Třebová 3:1 (19, 18, -24, 23) a 3:0 (16, 22, 13), Happy Sport Opava - VK Modřanská Prostějov B 3:0 (16, 11, 24) a 3:1 (23, -19, 16, 12), VC Kroměříž - TJ Nový Jičín 1:3 (-15, -20, 21, -15) a 2:3 (22, 18, -19, -19, -5), VSC Zlín - SK UP Olomouc B 3:0 (16, 12, 20) a 3:2 (-21, -19, 19, 16, 15)

1. Happy Sport Opava 22 22 0 0 66:5 44

2. TJ Sokol Šternberk A 24 20 4 0 61:15 44

3. VO TJ Lanškroun 22 18 4 0 55:19 40

4. TJ Nový Jičín 20 13 7 0 43:30 33

5. Modřanská Prostějov B 22 12 9 1 42:36 33

6. VSC Zlín 22 11 11 0 38:44 33

7. VC Kroměříž 24 6 18 0 30:59 30

8. Moravská Třebová 22 6 16 0 29:49 28

9. Sokol Šternberk B 22 1 21 0 5:63 23

10. SK UP Olomouc B 20 1 19 0 10:59 21