Squash na nádraží? Češka Serme si to vyzkoušela v New Yorku. Podívejte se

/FOTOGALERIE/ Squash se dá hrát kdekoliv, stačí jen postavit skleněný kurt. Před pyramidami v Egyptě nebo na nádraží Grand Central v New Yorku. Na turnaji J. P. Morgan Tournament of Champions 2022 pro elitní squashisty z celého světa to v americké metropoli zažila česká mistryně Anna Serme.

Česká squashistka Anna Serme se zúčastnila elitního turnaje na nádraží Grand Central v New Yorku. | Foto: PSA