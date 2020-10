Dostihový sport čeká v neděli vrchol sezony. V Pardubicích se pojede už 130. ročník jednoho z nejtěžších dostihů Evropy Velké pardubické. Na startu nebude chybět ani štěpánkovický žokej Marek Stromský. Myslel si, že v šestačtyřiceti letech ho už nemůže nic překvapit, ale stalo se. „Ani ve snu by mě nikdy nenapadlo, že se pojede bez diváků a vidíte. Bude to zvláštní a smutné zároveň,“ přiznává se smutným tónem v hlasu.

Bude mít Marek Stromský v neděli důvod k radosti? | Foto: Luboš Jeníček

Velká pardubická byla pro Stromského rodinu svátkem. Byly doby, kdy se ze Štěpánkovic vypravoval na východ Čech i autobus. „Doma se všichni těšili, fanklub má nová trička. Nakonec se do Pardubic nikdo nepodívá. Poprvé jsem nucen vyrazit sám. Taková je realita a člověk ji musí přijmout,“ řekl Marek Stromský. V neděli se kromě vrcholu sezony představí ještě ve čtyřech rámcových dostizích. „Bude to náročné odpoledne, ale zároveň se těším. I v rámcových dostizích se představí kvalitní koně. Rád bych byl na bedně, a to třeba s Apas Rocka,“ podotkl rodák ze Štěpánkovic.