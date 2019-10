Humbuk kolem své osoby bere pětačtyřicetiletý žokej s úsměvem. „Rozhovorů je hodně. Dostihový expert Pavel Fučík si ze mě dělal srandu, že prý jsem známější než Honza Faltejsek,“ pousmál se Marek Stromský.

Dokument Bez frází, který nyní běží v televizi, Stromského zaujal. Popisuje příběh tří žokejů. Vedle štěpánkovického žokeje ještě autoři dali nahlédnout do života Josefa Bartoše a Pavla Kašného.

„Nejsem moc pro točení takovýchto věcí. Po natočení Třinácté komnaty jsem si říkal, že nic dalšího nebude, nakonec ale je. Kluci z Bez frází odvedli perfektní práci. Člověka do ničeho nenutili, netlačili na pilu, za mě odvedli kus dobré práce. Myslím si, že divák může vidět zajímavý dokument,“ podotkl Marek Stromský a přibližuje v kostce, o čem dokumentární seriál, jehož slovem provází Marek Vašut, je: „Autoři dají nahlédnout do života tří odlišných osobností. Není to jen o sportu, ale i o soukromí.“

Otec dcery Veroniky a syna Filipa se na vrchol sezony těší. „Velká je pro nás svátkem. Jedná se o dostih, který má obrovskou prestiž. Sledují ho i lidé, kteří na dostihy normálně nekoukají,“ míní rodák ze Štěpánkovic, který se na start postaví už po sedmnácté.

Stromského mrzí, že nemůže bojovat v sedle Hegnuse, s kterým byl loni druhý. „Bohužel stalo se, Hegnus se zranil. Byl jsem z toho hodně smutný. Měli jsme šanci se rvát o vítězství. Ale ani Sztorm není špatným koněm,“ přiznal zkušený žokej.

Do Pardubic míří už v sobotu. „Chci mít klid a být v pohodě. Ráno bývají mlhy, jedeme den předem, celá rodina. Azyl najdeme u manželčina bratrance,“ přibližuje Marek Stomský. Na tribuně nebude chybět ani jeho fanklub. „Je to příjemné, když vám někdo fandí. Dokonce mají nová zelená trika,“ prozrazuje Marek Stromský, kterému tradičně před dostihem dá požehnání farář Alfréd Volný.

Stromského manželka Jana provozuje ve Štěpánkovicích hospodu. Byť bude její majitelka držet palce svému muži přímo na tribuně, otevřeno bude. „Zavírat nebudeme, dostihy budou i ve Sněhurce v televizi,“ hlásí žokej.

Ať už Pardubická dopadne jakkoliv, Marek Stromský má o odměnu za dlouhou sezonu jasno. „Jelikož mám rád teplo a potřebuji se vyhřát, vyrážíme s rodinou do Egypta. Změníme prostředí a já vyměním koně za velbloudy,“ končí povídání pozitivně naladěný žokej.