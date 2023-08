/FOTOGALERIE/ Velkého úspěchu dosáhl automobilový závodník kopřivnického týmu A. Mark Tatra Spedos Team Jakub Procházka. Teprve šestnáctiletý rodák z Jablůnky zvítězil ve třídě Sport 2000+ a v Juniorské trofeji Mistrovství Evropy Autoslalomu EASC 2023.

Jakub Procházka se stal evropským šampiónem. | Foto: Se souhlasem Jakuba Procházky

Na první ročník Mistrovství Evropy Autoslalomu EASC 2023, který hostilo Slovensko při okruhu Slovakiaring ve dnech 26.-27.8. se sjelo za krásného až tropického srpnového počasí 79 nominovaných závodníků z deseti státu Evropy. Pořadatelé připravili dvě varianty tratě, kdy z deseti jízd (dvě tréninkové) se počítalo šest nejrychlejších časů, které byly hodnoceny body.

Sobotní svižnější trať Jakubovi vyhovovala lépe a připsal si v jízdách vždy plný počet bodů za vítězství ve třídě Sport 2000+. V neděli stačila jediná výhra k získání titulu a to se podařilo hned v prvním kole i když čas nebyl nejrychlejší. Slovenský závodník na druhém průběžném místě totiž chyboval, shodil kužel a tím si připsal dvě trestné sekundy a tak bylo rozhodnuto.

Zato v Juniorské trofeji o nejlepšího evropského juniorského šampióna to byl boj až do poslední jízdy, kdy si Jakub potřeboval připsat posledních pár vítězných bodů. To se podařilo a A. Mark Tatra Spedos Team mohl slavit double v Evropském šampionátu.

V absolutním pořadí zakončil Jakub účinkování 10.místem, kdy za sebou zanechal početné pole ryze slalomových speciálů. V poháru národů zavlála česká vlajka opět nejvýše před favorizovanou Slovenskou republikou a Rakouskem. Absolutním vítězem se stal rakouský jezdec René-Patrick Aichgruber na speciálu BMW RC01b.

Jakubova závodní kariéra navazuje na svého pradědečka Aloise Marka, který byl nejúspěšnějším továrním soutěžním a závodním jezdcem Tatry Kopřivnice v 50.- 60.létech minulého století. Ve čtyřech letech se Jakub poprvé postavil na start ve slalomové minikáře, kde v devíti odjetých sezónách se stal pětkrát mistrem České republiky. Po covidové přestávce ve čtrnácti letech přesedlal již do závodního automobilu a v loňském roce se stal mistrem České republiky a vítězem Juniorské trofeje v Autoslalomu ve třídě L3 do 1600ccm na vozidle Mitsubishi Colt. Letos přesedlal do silnějšího vozu Honda Civic Type-R a zúčastňuje se seriálu Československý Autoslalom 2023, kde si již před posledním dvojzávodem zajistil titul šampióna ve třídě SP4+ 2000ccm.