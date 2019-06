Rešl byl duše i srdce novojičínského zápasu a zároveň zakladatelem oddílu v roce 1959. Tato soutěž se konala i k výročí 60 let zápasu v Novém Jičíně. Tohoto kvalitního turnaje se zúčastnilo osm oddílů ze Slovenska a dva z Polska. V celkovém bodování zvítězilo domácí družstvo před Vítkovicemi a Čechovicemi. Tichavské celek obsadil desátou příčku a za ním skončily týmy Brna, Olomouce, Krnova, Trenčína, Košic a další.

Z tichavských zápasníků si nejlépe počínal v přípravce 6 – 7 let Martin Holášek ve váze do 31 kg. Bylo z toho první místo ohodnocené diplomem i pěkným pohárem za vítězství nad Mučkou z Bánovců i nad Nedelkem z Nitry. Je to pro něj dobrá motivace do dalších turnajů. V přípravce 8 – 9 let zvítězila Sofie Srněnská, (váha 52 kg) nad Zsebesim z Moldavy nad Bodvou, ale ve finále o první místo prohrála s domácím zápasníkem Patrikem Škarkou.

Ve váze do 25 kg měl Samuel Srněnský ve skupině jednu porážku a vítězství nad polským a slovenským závodníkem, v boji o bronzovou medaili pak vyhrál nad Sárou Svobodovou z Brna. Jeho bratr Sebestián Srněnský (váha 35 kg), v boji o bronzovou medaili nebyl tak úspěšný a prohrál s Motičiakem z Nitry. Senior Zdeněk Liška (váha 79 kg), obsadil stříbrnou příčku. V přípravce se Barbora Svobodová (váha 28 kg), umístila na pátém místě, Daniel Bělohlávek (váha 22 kg), obsadil sedmé místo a Damian Večeřa (váha 31 kg), obsadil devátou příčku.