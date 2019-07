Jubilejně podesáté se sejdou už dnes v Hukvaldech fotbaloví střelci, aby změřili své síly v jedné typické disciplíně pro nejslavnější hru na světě – penaltách.

Za Hukvaldským pivovarem začne všechno dění už dopoledne a o hlavní ceny – odměnu v podobě tří, respektive deseti tisíc korun – se bude bojovat až do večera. „V deset hodin začne registrace pro střelce do 15 let, kopat budou od 10.30. Kategorie Elite pak odstartuje s registracemi ve 12 hodin, o šedesát minut později se rozjede střelba,“ popisuje hlavní organizátor akce Adam Hubeňák.