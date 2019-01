Stará Ves nad Ondřejnicí - Šestým závodem pokračoval ve Staré Vsi nad Ondřejnicí Slezský pohár amatérských cyklistů. Těsně po skončení závodu se nad tratí prohnala bouřka.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Šmíd

Závodem nazvaným Kritérium nad zámečkem pokračoval v neděli Slezský pohár amatérských cyklistů 2008. Trať tvořil kopcovitý, jednokilometrový okruh ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Výsledky se započítávaly současně také do Moravskoslezského poháru mládeže a Krajského poháru dospělých. Soutěž pořádaly společně TJ Slezan Frýdek-Místek a TJ Sokol Stará Ves nad Ondřejnicí.

Nejdelší vzdálenost ujeli účastníci kategorií mužů od 19 do 29 let, mužů do 23 let a Elite. Ti náročný okruh absolvovali celkem třicetkrát. Ve velkém horku, a doslova s bouřkou v zádech, si pro vítězství dojel Tomáš Čer z Veloservis Teamu. Ten už od úvodních kol jel v úniku s Tomášem Janoškem. Čer však nakonec svému frýdeckomísteckému rivalovi ujel a s velkým náskokem osamoceně proťal cílovou pásku.

Kratší kombinace tratě absolvovaly postupně všechny kategorie. Mezi ženami se z vítězství nakonec radovala Lucie Nováková. Mužům nad 60 let zase vévodil Petr Veselý.

„Jsme rádi, že se závod povedl. Naštěstí jsme dojeli dříve, než stačila přijít bouřka, ale bylo to skoro za pět minut dvanáct. Soutěž byla kvalitní, jsme s ní spokojeni,“ zmínil jeden z organizátorů.

O tomto víkendu bude mít Slezský pohár pauzu. Jeho účastníci však odpočívat nebudou, 19. a 20. července se totiž koná amatérské silniční mistrovství republiky, na němž závodníci s licencí SPAC určitě nebudou chybět. Sedmý závod Slezského poháru se pak uskuteční v neděli 27. července. Závodníky čeká stodesetikilometrový horský maratón Železný drak. Startovat se bude ve Vrbně pod Pradědem, cíl závodu pak bude na Pradědu.



Výsledky „Kritéria nad zámečkem 2008“:

Kategorie A (18 až 29 let):

1. Tomáš Čer (Veloservis Team),

2. Tomáš Janošek (TJ Slezan Frýdek Místek),

3. Lukáš Heinrich (Forman Cycling Team).

Kategorie B (30 až 39 let):

1. Tomáš Celta (Profil MRX),

. Miroslav Ondřejka (CK Frenštát pod Radhoštěm 1),

3. Marcel Baban (Airoo Ostrava).

Kategorie C (40 až 49 let):

1. Bogdan Zok (SK Šafrata Bohumín),

2. Oldřich Musil (Cyklokramo Suchdol nad Odrou),

3. Roman Wenzel (Max Cursor).

Kategorie D (50 až 59 let):

1. Vladislav Toman (Cyklokramo Suchdol nad Odrou),

2. Josef Kubík (TJ Kolík Bohumín),

3. Jiří Sedláček (SK Jiří team Ostrava).

Kategorie E (nad 60 let):

1. Petr Veselý (TJ TŽ Třinec),

2. Petr Homola (SK Šafrata Bohumín),

3. Radomír Kramoliš (Cyklokramo Suchdol nad Odrou).

Ženy:

1. Lucie Nováková (SK Jiří team Ostrava),

2. Andrea Babuňková (TJ Slezan Frýdek–Místek),

3. Ivana Jaklová (Orli Ostrava).

Junioři (15 až 18 let):

1. Juraj Franer (TJ Sundance Opava),

2. Karel Nepraš (TJ Slezan Frýdek–Místek),

3. Jaroslav Lacina (Sigma Hranice).

ZBYNĚK RAŠKA