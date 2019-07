Tomáš Petreček čelí druhé nejvyšší hoře světa.

Loni se pokusil zdolat náročnou Rupálskou stěnou velehoru Nanga Parbat, jenže špatné počasí mu asi tři sta metrů pod vrcholem plány zhatilo. Nyní se Tomáš Petreček postavil K2, která je považována za nejtěžší horu světa. Mezi všemi čtrnácti osmitisícovkami drží i jeden primát, odehrálo se zde nejvíce nezdařených pokusů o výstup.

V pákistánském Skardu přistáli členové expedice ve složení Tomáš Petreček, Marek Novotný a Pavol Lupták 17. června. Následoval přesun do vesnice Askole a poté cesta do základního tábora ve výšce pět tisíc metrů.

„Jdeme s velkou karavanou, složenou nejen z horolezců a šerpů, ale i lidí, kteří míří pouze na trek do base campu. Rychlost přesunu celé skupiny není nejvyšší a stává se, že poslední nosiči dorazí až několik hodin po nás. Vyrazili jsme do okolí Paiju na krátký výlet, poté už půjdeme po ledovci Baltoro. K večeři byla koza, snad vyvázneme ve zdraví,“ popisuje na svém facebookovém profilu opavský horolezec. Do základního kempu dorazila expedice po sedmi dnech.

„Došlo na setkání s českými horolezci a výpravami z celého světa, které zde byly nuceny díky nepřestávajícímu sněžení z předchozích dnů vyčkat na zlepšení počasí. Naše trojice zahájila aklimatizační výstup do prvního výškového tábora ve tři ráno, abychom minimalizovali nebezpečí lavin a nebořili se do rozměklého sněhu. Cesta trvala osm hodin,“ uvedl dále Tomáš Petreček.

Následoval přesun do druhého výškového tábora a poté se trio vrátilo zpět na základnu, aby za dva dny zahájilo další kolo aklimatizace s výstupem do výškového tábora číslo tři (C3). Při cestě se expedice prala s hlubokým sněhem.

Zdolat druhou nejvyšší horu světa se všichni tři pokouší Česenovým pilířem, který protíná jižní stěnu a ve výšce 8100 metrů se napojuje na mezi horolezci nejčastěji volenou cestu – po Abruzziho pilíři.

Úterý 16. července bylo pro horolezce „dnem D“, když vyrazili za základny s jasným cílem – konečně stanout na vrcholu K2. To by se mělo uskutečnit v nejbližších dnech.