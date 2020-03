Velmi pěknou soutěž připravil pro nejmladší naděje Juda vsetínský oddíl. Do valašské metropole se sjelo celkem 154 benjamínků a mladších žáčků převážně z jižní Moravy, aby změřili síly na první soutěži v tomto roce. Do tohoto počtu se vešla i trojka ze Štramberka. A opravdu se vytáhli.

Velice dobře začal Jakub Bajer (do 31 kg). Zvítězil ve třech zápasech, vždy před limitem. Jeho tažení zastavil až ve finále Motal z Uherského Hradiště. Ale získané stříbro a výkon by mohl být pěknou motivací do budoucna. Překonal se také Jonáš Kačor do 46 kg ml. žáků, když ve dvou absolvovaných zápasech zvítězil také před limitem a obsadil, nutno říci, již předem předpokládané první místo. Radkovi Leitrovi (29 kg, benj.) nechyběla snaha a bojovnost, ale nepodařilo se mu to dotáhnout do konce. Nakonec s jednou výhrou získal bronzovou medaili.