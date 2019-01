Trnávka – Házenkáři Trnávky přivítali na své domácí palubovce v Kopřivnici loňského účastníka první ligy a tým z popředí druholigové tabulky Velkou Bystřici. Tým trenéra Pavlíka se nakonec dočkal pátého vítězství v sezoně, na kterém se výraznou měrou podílel čtrnácti brankami střelec Karel Hanzelka.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv





Karel Hanzelka (vpravo) v barvách druholigové Trnávky. Foto: ARCHIV

SOKOL TRNÁVKA – SK VELKÁ BYSTŘICE 30:28 (14:15)

Trnávce se podařilo oklepat z minulého kola, ve kterém prohrála s MHK Karviná vysoko 17:38. „Bylo to velice bojovné utkání. Oproti minulému týdnu, kdy si hráči vybrali hodně slabou chvilku, za což jsem jim pořádně vyčinil, jsme si vítězství zasloužili. Hráči k tomu přistoupili zodpovědně. Ve druhém poločase jsme místy i prohrávali, ale maximálně o dvě branky. Kolem dvacáté minuty jsme skóre otočili a drželi jsme si ten odstup dvou tří branek až do konce," pravil spokojeně trenér Trnávky Miroslav Pavlík. Skoro polovinu domácích branek vstřelil extraligou ostřílený Karel Hanzelka, kolem kterého znovu větří díky jeho střelecké potenci zájemci z vyšších soutěží.

„Závěr jsme si zbytečně zdramatizovali. Karel Hanzelka nedal sedmičku, které předtím bezpečně proměňoval, v zápětí šel znovu do trháku, a zase neproměnil. Ale je to pořád pan střelec. Nakonec jsme to ale urvali o dvě branky a soupeře už jsme do ničeho nepustili," ulevil si Miroslav Pavlík.

V 11. kole pocestují házenkáři Trnávky do Napajedel, které mají stejně jako Trnávka deset bodů. „Napajedla známe, ale každopádně je to hratelný soupeř. Pokud bychom odehráli zápas s takovým nasazením jako proti Bystřici, tak tam musíme vyhrát. Do sestavy se vrátí marodi, takže uvidíme," vyhlížel příštího soupeře Miroslav Pavlík. (dtb)

Sestava a střelci Trnávky: Holeček, Hejduk – M. Veřmiřovský 5, D. Zahradník, O. Kovalák, T. Marek 1, K. Hanzelka 14/5, J. Novák, Z. Svoboda, M. Bula 6, T. Hála 1, J. Šimsa 2, J. Ocásek 1, J. Hanzelka.