„Karle, musíš! Karle, vydrž!“ ozývá se hlasitě necelou hodinu před koncem pokusu o nový český rekord z úst těch, kteří přišli sledovat boj jedince s kilometry ledové plochy.

„Jsme tady už asi pět hodin a byly jsme tady už před školou. Přišly jsme Karla povzbudit, aby to zvládl,“ překřikují se v hluku haly jedenáctiletá Míša Kyselá a o rok starší Nikola Šimková a Kristýna Oderská.

„Já bych to nepřežila,“ poznamenává Nikola.

Přišel starosta i mistr

Kousek od nich povzbuzuje bruslaře i jeho vodiče hlouček chlapců, vedle nichž bubnuje kusem hokejky na starý plastový sud dvanáctiletý Denis Povala. I on tráví na stadionu už asi pátou hodinu. „Chodím se na něj dívat každý rok. Fandím mu, to, co udělá on za dvanáct hodin… Já bych nedal ani pět kilometrů,“ pousměje se Denis Povala.

Mezi fandícími se zhruba půl hodiny před koncem pokusu o rekord objevuje také starosta Studénky Ladislav Honusek. „Vzhledem k jeho věku a k tomu, kolik toho natrénoval, je to úžasné. Vím, že dělá i další sporty, ale v tomto je opravdu jedinečný,“ skládá Karlu Ligockému poctu Ladislav Honusek. Toho, že si ultramaratonec vybral Studénku za svou „domovskou“ scénu, si považuje.

„Pokud to lze, snažíme se mu vyjít vstříc a poslední den mu tak nějak věnujeme. A myslím si, že si na to i naši obyvatelé už nějak zvykli a chodí jej povzbuzovat. Vždyť ti jeho spolujezdci jsou také ze Studénky,“ dodává starosta Honusek.

Muž v modré kombinéze, s „dlouhými noži“ na nohou a grimasou únavy a bolesti ve tváři, mezitím stále krouží dokola svých 137 metrů, což je jeden okruh na ledové ploše stadionu.

„On je obrovský dříč, a nejen na ledě, ale i v práci,“ pokyvuje hlavou směrem k bruslaři Libor Kubelka, jenž dělá Karlu Ligockému v zaměstnání mistra. „Jak ho znám, tak jemu vyhovují extrémní podmínky. Čím jsou horší, tím Karel více překoná. I proto ho každý rok s dalšími pracovníky SŽDC povzbuzujeme,“ pokračuje Libor Kubelka. Byl to právě on, kdo asi před osmi lety koupil Karlu Ligockému v Holandsku nové brusle. „Nemá moc peněz, tak jsem mu to zadotoval a vyplatilo se to. Člověk má radost, když to vidí,“ přiznává Libor Kubelka.

Rekord i tak padl

Ale to už odbyla osmnáctá hodina. „Karle, ještě pět kol,“ křičí na svého svěřence trenér Jan Kopera. Po několika desítkách sekund, v doprovodu svých vodičů, přetrhává Karel Ligiocki pásku v cíli svého bruslařského maratónu. „To byla dřina, to byla šílená dřina!!! Chlapi, byli jste skvělí, moc si toho vážím,“ volá bruslař na mladíky, kteří mu celý půlden dělali doprovod. Bez nich by asi nedojel. Sotva popadá dech, slibuje starostovi Honuskovi, že příští rok zkusí těch 250 kilometrů ujet.

Dvěstěpadesátka, neboli 250 ujetých kilometrů, je bruslařův sen. Nepodařilo se, ale zklamání ihned vyprchává, když Michaela Rafajová z pelhřimovské Agentury Dobrý den ukazuje zprávu, kterou si již napsala do sešitu: Pan Karel Ligocki vytvořil nový český rekord, když dokázal ujet na bruslích za dvanáct hodin vzdálenost 248 kilometrů a 107 metrů, což představuje 1811 okruhů po 137 metrech. Také ona nedokázala skrýt nadšení i úctu vůči skromnému sportovci Ligockému. „Tady je to vždycky úžasné. Jezdíme sem rádi, protože pan Karel je ohromný srdcař,“ říká Michaela Rafajová, jejíž oči se v tu chvíli zalesknou, jak se do nich derou slzy.

Karel Ligocki usedá do přichystaného křesla a děkuje všem, kteří mu pomohli na cestě k dalšímu českému rekordu. „Chci moc poděkovat všem, kteří mi tady zajistili možnost trénovat, dělali led, vodiče i trenérovi Jendovi Koperovi. Já už jsem nemohl. Počítal jsem ty kola, a když jsem věděl, že mám rekord, chtěl jsem to pustit,“ přiznává unavený rekordman, jenž vzápětí dodává: „Ale Jenda mě vyhecoval a řekl, že mám ještě pět minut. Nerad hraji divadlo. Neděláme to pro peníze, jako někteří vrcholoví sportovci, ale nadoraz. Správný sportovec nemá hrát divadlo. Má chtít jen vítězit. Tak, jako třeba Petra Kvitová nebo Martina Sáblíková.“

Vodiči a trenér

Vedle Karla Ligockého postávají mladí kluci na bruslích, kteří byli jeho hnacím motorem. „Dnes to bylo výjimečné tím, že nás mělo být osm, ale nakonec se nás sešlo jen pět. Snažili jsme se to dotáhnout na rekord a jsem rád, a kluci určitě taky, že to vyšlo. Karlovi patří velká gratulace. V mých očích je to velký frajer,“ říká Denis Veselský, vodič, který Karla Ligockého doprovázel na všech jeho pokusech ve Studénce. To, že to byla těžká dřina, potvrzuje i jeho kolega Petr Mičulka. „Ze začátku to šlo hodně dobře, ale ke konci už byla únava. Bylo cítit, že nás je málo. Musíte před ním bruslit, řvát na něj, povzbudit ho, udávat mu tempo. Je to hodně těžké,“ vypočítává Petr Mičulka, vedle nějž postává Lukáš Dostál, který celých dvanáct hodin fotil. „Je to náročné, ale zároveň je to úžasný materiál i úžasný pocit,“ pochvaluje si Lukáš Dostál, jenž se rovněž zařazuje do chumlu při společném focení.

Obrovskou radost dává najevo trenér Jan Kopera, už proto, že ani letošní pokus nebyl bez potíží. „Ze začátku byl hodně nabušený, ale hodinu před koncem ho chytla křeč a ukazoval mi, že je konec. Zatmělo se mi v očích, ale ty dvě kola rozjel a už to bylo dobré,“ popisuje s úlevou v hlase průběh Jan Kopera. Po chvilce přiznává, že od začátku věřil, že padne rekord, neboť jeho svěřenec najel v první hodině 174 kol. „Po půlce jsem věděl, že dvěstěpadesátku nedáme, ale furt jsem tušil, že bude rekord. Když Karel rozjel tu křeč, věděl jsem, že to dá. Je to něco neuvěřitelného,“ popouští uzdu emocím Jan Kopera. Ve chvíli, kdy doprovází svého svěřence do šatny, se obrací a volá: „Karel říká, že to za rok zkusíme znovu“.