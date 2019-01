O první lednové sobotě bylo na kuželnách rozehráno MČR jednotlivců, konkrétně jeho první část - mistrovství okresů. Novojičínská kuželna hostila nejlepší kuželkáře okresu Nový Jičín v kategoriích mužů a seniorů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Z každého oddílu Novojičínska, kterých je celkem pět, změřili své síly vždy dva zástupci oddílů.

V dopoledních duelech seniorů zvítězil domácí Radislav Škárka, odpoledne pak mezi muži exceloval novojičínský Jan Pospěch, když v novém rekordu kuželny (573 kuželek v disciplíně 120 HS) nedal soupeřům šanci a stejně jako Škárka i on postoupil do druhé fáze - do mistrovství oblasti (kraje).

Vyšší stupeň soutěže okusí i Michal Pavič, který v kategorii mužů obsadil 3. místo a podtrhl tak nadvládu domácích borců.

Na kuželně TJ Odry ve stejný den zápolily ženy a seniorky ze třech oddílů okresu - TJ Odry, TJ Nový Jičín a TJ Sedlnice.

Zatímco novojičínským ženám se zcela nedařilo, mezi seniorkami se radovala z výhry Iva Volná, která spolu se třetí oddílovou kolegyní Evou Telčerovou rovněž postupuje do mistrovství oblasti.

„Pro náš oddíl je to krásný úspěch, protože máme pět postupujících do oblastních přeborů, kde už půjde o postup na přebory republiky," pochvalovala si předsedkyně oddílu kuželek TJ Nový Jičín Iva Volná.

Oblastní přebory jsou na programu v sobotu 24. ledna. Senioři se představí na kuželně Hagemann Opava, muži v Horním Benešově a seniorky si dají dostaveníčko v Šumperku.