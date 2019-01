Praha - Jezdecký galavečer s vyhlašováním nejlepších jezdců a koní v České republice se uskutečnil poprvé před šestnácti lety. Letos 11. března se opět konal v paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově.

Jan Zwinger z Mustangu Lučina byl druhý mezi staršími juniory. | Foto: Jiří Gebauer

Jezdce a koně tradičně volí porota složená ze šedesáti odborníků určených výkonným výborem České jezdecké federace, komisemi jednotlivých disciplín a redakcí časopisu Jezdectví. Porotci vybírali z deseti nominovaných v každé kategorii a ocenění si odnesli vždy tři nejlepší jezdci, u koní jen vítěz.

Do první hodnocené desítky v jednotlivých kategoriích skokových soutěží byli z naší oblasti nominováni děti Miloš Chlanda (TJ Omega Sobotín), Lucie Přikrylová (Stáj Derby), a Tina Šalková (SK Oxer Ostrava), mladší junioři Petra Byrtusová (JK Chotěbuz) a Kateřina Kubrická (Sportovní stáj Kubrický Kunín), starší junioři Lucie Strnadlová (SKL Trojanovice), Lenka Vachutková (JK Dubicko) a Jan Zwinger (Stáj Mustang Lučina), mladí jezdci Zuzana Brátová (JK Baník Ostrava) a Jakub Ludvík (JK Velká Polom) a senior Josef Kincl (JK Horymas Horní Město).

V kategorii koní pak byl nominován jediný Al Campo (Stáj Mustang Lučina), který už v této stáji nepůsobí, protože byl v polovině sezony prodán. Přesto byl vybrán mezi desítku nejlepších a umístil se na čtvrté pozici.

V letošním roce měla možnost volit prostřednictvím SMS zpráv široká jezdecká veřejnost svého favorita na titul Jezdecký tip roku 2010. Z naší oblasti obsadili druhá místa mezi dětmi Tina Šalková - SK Oxer Ostrava (81 hlasů) a mezi staršími juniory Jan Zwinger - Stáj Mustang Lučina (105), a třetí byl mezi mladými jezdci Jakub Ludvík - JK Velká Polom (42).

Speciální soutěž pro juniory do 21 let Dance and jump Czech junior Cup je celoročně vyhodnocovanou soutěží zaměřenou na podporu juniorských nadějí českého jezdectví. Zvítězil v ní Jakub Ludvík. Ve skupině Jezdec roku, hodnocené odbornou porotou, obsadila v kategorii děti druhou příčku Tina Šalková a mezi staršími juniory byl také druhý Jan Zwinger.

Už popáté se předával 140 cm vysoký Pohár jezdectví, který eviduje Česká kniha rekordů jako největší sportovní trofej v individuálních disciplínách.

Koněm roku v drezuře byl vyhlášen Chamberlain, ve skokové části ankety se stal vítězem Congo King Gain. Absolutním vítězem v drezuře je Lucie Soustružníková a ve skoku Natálie Crnková. V Poháru Jezdectví v drezuře zvítězil Fabrizio Sigismondi a ve skoku Aleš Opatrný.

JIŘÍ GEBAUER