/FOTOGALERIE/ Házenkářské derby Zubří s Kopřivnicí v sobotu nezklamalo. V zápase tabulkových sousedů byly k vidění červené a dokonce i modré karty, které museli rozhodčí tasit v nervózním závěru, zasahovala dokonce i pořadatelská služba. Divoký zápas nakonec skončil výhrou domácího Zubří, které bere dva body za výsledek 32:29.

Extraligoví házenkáři Zubří (v červeném) v sobotním domácím duelu 11. kola po velkém boji nakonec udolali Kopřivnici 32:29. Foto: pro Deník/Ondřej Grůza | Foto: Deník/Martin Břenek

První poločas rozehrála lépe hostující Kopřivnice. Svěřenci kouče Chrastiny šli do vedení, v jednu chvíli to bylo 9:6 v jejich prospěch. Jenže pak se začali prosazovat domácí, kteří zbytek první půle jednoznačně ovládli a nakonec do kabin odcházeli s čtyřbrankovým náskokem. „Bylo to pěkné, vyrovnané utkání,“ řekl hned na úvod svého hodnocení trenér Kopřivnice Aleš Chrastina. „Nám bohužel vůbec nevyšla poslední desetiminutovka první půle. Přišli jsme o třígólové vedení, neproměnili jsme nějaké šance a ztratili pár míčů. Domácí trestali z rychlých útoků,“ mrzelo nového šéfa kopřivnické lavičky.