V přípravce 8 – 9 let Rostislav Švihálek (váha 28 kg) zvítězil nad domácími závodníky Jelínkem a Váňou a byla z toho zlatá medaile. Na medaili stejné hodnoty dosáhla Sofie Srněnská ve váze do 52 kg, když porazila tichavského Pavla Černotu. Její mladší bratr Samuel Srněnský (váha 25 kg), vybojoval zlatou medaili, když porazil Ryšku z Třince, Czechowskieho z Polska i domácího Bončeka.

Na stříbrnou medaili dosáhl Sebastián Srněnský ve váze do 36 kg výhrou nad Kouřilem z Čechovic. Medaili stejné hodnoty získal Damián Večeřa (váha do 31 kg), když nestačil jen na Floriána z Čechovic.

Barbora Svobodová (váha do 31 kg) po boji se závodnicí z Polska a Čechovic dosáhla také na bronzovou medaili.

V nejmladší kategorii přípravek 6 a 7 let prohrál ve finálovém boji o první místo Martin Holášek (váha do 32 kg), s domácím závodníkem Staničkem. Bronzovou medaili přivezl také Daniel Bělohlávek (váha do 23 kg).

V celkovém bodování družstev získala Tichá pohár za skvělé druhé místo, skončila pouze za domácím oddílem. Na třetím místě skončilo družstvo z polského Gogolinu, za ním pak Čechovice a Třinec.