Kopřivničtí si jistotu play-off vybojovali o uplynulém víkendu, když doma jasně přehráli Hranice, pomohla jim i páteční porážka Brna na Dukle. Domácí o výhře rozhodli na začátku druhého poločasu, odpor Cementu hodně naboural nečekaný žolík v podobě brankáře Petra Chalupy. Ten hostujícím střelcům zlikvidoval během dvou minut tři sedmičky, což jeho spoluhráče nakoplo a Kopřivnice si dokráčela pro jasnou výhru 30:21.

Na tu by samozřejmě Kopřivničtí chtěli navázat i na palubovce Lovosic. Žlutomodří se navíc díky případné výhře mohou posunout až na šestou příčku, kterou momentálně s dvoubodovým náskokem drží Zubří. To už má ale všechny zápasy odehrané, vzájemný duel s Kopřivnicí pak prohrává o skóre. Sedmý Jičín hraje v Plzni, kde by jakýkoliv bodový zisk Ronalu byl překvapením.

Matematika je jasně daná – v případě výhry Kopřivnice a prohry Jičína skončí Kopřivnice šestá a půjde na třetí Duklu Praha. V případě jakékoliv bodové ztráty pak budou Kopřivničtí po základní části osmí, což by pro play-off téměř jistě znamenalo vedoucí Karvinou. Teoreticky ještě může skončit první i Plzeň, ztráta Karviné v domácím duelu s Maloměřicemi je však krajně nepravděpodobná. I když ve sportu se samozřejmě může stát všechno.

Lovosice naopak už soupeře pro play-off znají. Hrát budou s pátým Frýdkem – Místkem a sérii začnou jako čtvrtý celek základní části doma. Lovcům vyšla především druhá polovina základní části. Severočeši vyhráli posledních sedm z deseti extraligových duelů, k tomu navíc přidali dvě remízy. Je tedy jisté, že Veřmiřovského komando v posledním kole nečeká nic jednoduchého, svou kůži ale určitě neprodají lacino. Sobotní utkání začíná v 18 hodin.