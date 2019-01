Frenštát pod Radhoštěm – Členové oddílu TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm dosáhli na Mistrovství Evropy juniorů na Slovensku výborného úspěchu. V silné mezinárodní konkurenci se neztratili a 15. místo Elišky Kociánové je toho důkazem. Na konci září proběhne ve Frenštátě Mistrovství republiky ve voltiži a rozhodně se bude na co dívat.

Členové oddílu TJ Slovan. Zleva lonžér Ondřej Svoboda, kůň Laudatio a jezdkyně Denisa Nováková a Eliška Kociánová. | Foto: Archiv TJ Slovan

V areálu jezdeckého oddílu TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm se výborně daří mladým voltižérkám. Voltiž lze nejjednodušeji popsat jako gymnastiku na koni. Jedná se o jednu z deseti soutěžních jezdeckých disciplín uznávaných Mezinárodní jezdeckou federací. Tělovýchovná jednota Slovan loni slavila 80. let svého vzniku. „Voltiž patřila od samého začátku k nedílným součástem jako jezdecká disciplína. V oddílu se věnujeme ještě parkuru a drezuře. Ale voltiž má největší úspěchy s tím, že se účastníme i mezinárodních závodů a šampionátů," seznámila úvodem frenštátská trenérka voltiže Adéla Svobodová. Voltiž má ve Frenštátě v současné době 14 členů a dva koně. „Jeden je tělovýchovné jednoty a jeden je soukromého majitele z Frýdku-Místku. Ti se k nám letos přidružili, protože tam neměli dobré podmínky a zbylo jich tam málo, takže přišli i s koněm sem" vysvětlila Adéla Svobodová. Součástí voltiže je kromě jezdkyně a koně také lonžér, který vede koně po dobu sestav. Frenštátským lonžérem je Ondřej Svoboda. „Lonžuju asi tři roky, předtím jsem nějakých 20 let dělal voltiž. Začínal jsem ve čtyřech letech"řekl dlouholetý reprezentant na mezinárodní úrovni, účastník ME i MS, Ondřej Svoboda.

Výhodou je gymnastický základ

Voltiž se hodnotí podobně jako krasobruslení, gymnastika nebo skoky do vody. „V podstatě je 4 až 8 rozhodčích, kteří dávají známky za technické provedení, ve volných sestavách třeba za umělecký dojem. Zvlášť se hodnotí kůň, protože je to jezdecká disciplína" upřesnila trenérka Adéla Svobodová. Kůň na voltiž je svým způsobem specifický. „Kůň musí mít charakter, protože musí být hodně obětavý, musí hodně snášet, protože s voltiží začínají i malé děti, které nejsou třeba ke koni ohleduplné. Kůň musí mít prostě výdrž a musí být silný jak tělesně tak duševně," doplnila Adéla Svobodová.

Když se dítě rozhodně začít s voltiží tak se určitě hodí gymnastický základ „Je třeba lepší když přijde 10leté dítě už s gymnastickou průpravou a něco umí. Ale tady ti malí, kteří začínají, tak s nimi máme přes zimu tréninky v tělocvičně, kde se věnujeme převážně gymnastice. A potom se postupně dostávají na koně. Připadá mi, že ty malé děti, které začnou třeba v těch 5 letech, a už se začínají dobře vyvíjet, tak se pak třeba naučí chyby, kterých se pak těžko zbavují. Takže nevadí, když třeba dítě začne i ve 12-ti letech. Naši malí jsou moc šikovní. Jako trenérka se soustředím na to, ať pracují technicky, hlavně musí mít napnuté kolena, špičky, protože pak se to hrozně špatně odnaučuje," popsala trenérka. Do TJ Slovan ve Frenštátu dojíždějí dokonce i dvě děti z Dětmarovic a Horní Suché.

Během sezony, která trvá od března do září absolvují členové oddílu TJ Slovan Frenštát pod Radhoštěm jak závody u nás tak i v zahraničí. Sezona většinou končí poslední víkend v září, kdy je na programu Mistrovství republiky. Letos se oddíl frenštátské voltiže zúčastnil závodů v Holandsku, Rakousku a v Německu. „V sezoně, u nás absolvujeme asi 8 národních závodů, které jsou celorepublikové, protože těch oddílů není zas tak moc, takže se všichni z celé republiky na tyto závody sjíždějí," poznamenala Adéla Svobodová.

Mistrovství Evropy

Očekávaný vrchol letošní sezóny - Mistrovství Evropy juniorů ve voltiži se konalo ve slovenském Pezinku, poblíž Bratislavy. Oddíl odjeli zastupovat jezdkyně Eliška Kociánová a Denisa Nováková, lonžér Ondřej Svoboda a kůň Laudatio Na tento závod se museli obě jezdkyně, kůň i lonžér tvrdě připravovat a absolvovat několik nominačních závodů, aby si účast na šampionátu vybojovali. Eliška Kociánová si navíc 6 týdnů před tímto závodem zlomila nárt na posledních nominačních závodech a její účast na Mistrovství Evropy byla nejistá. Vše nakonec dobře dopadlo a po rychlé rekonvalescenci mohla oddíl reprezentovat. V konkurenci 36 žen z 15 zemí se dívky rozhodně neztratily. Hala na Slovensku praskala ve švech a tribuny byly naprosto plné. Eliška Kociánová si nakonec odnesla z evropského šampionátu krásné 15. místo. Oddílová kolegyně, šestnáctiletá Denisa Nováková, skončila těsně za branami finále na 16. místě. Ta se voltiži věnuje už skoro tři roky. „Když jsem byla malá, tak jsem dělala hodně sportů. Začínala jsem s gymnastikou, no a pak jsem se dostala tady k voltiži. Takže gymnastika byla určitě dobrá průprava," řekla Denisa Nováková a k úspěchu na Mistrovství Evropy dodala. „Na evropě jsem byla poprvé, takže jsem ráda, že to takhle dopadlo a snad to bude příště ještě lepší". Ve Frenštátě byli z letošní účastí na ME spokojeni. „Letos to byl opravdu výborný úspěch našich holek, které mají do dalších sezon dobře našlápnuto. Po čtyřech letech jsme měli zastoupení ve finále. V této sezoně měli hodně závodů což je dobře. A tím, že jsou dvě, tak se vzájemně tahají a motivují. Jedna něco vyzkouší a druhá to chce dohnat," nastínila situaci Adéla Svobodová.

Mistrovství republiky ve Frenštátě

Eliška Kociánová vloni dostala zlatý jezdecký odznak od české jezdecké federace. „Předával se na galavečeru severomoravské oblasti, kde probíhalo předávání cen a jezdců roku," prozradila úspěch z minulého roku trenérka voltiže.

Mistrovství Evropy se koná každým rokem. „Holky jsou prozatím v juniorské kategorii, senioři mívají i jednou za dva roky Mistrovství světa. V oddíle zatím seniory momentálně nemáme. Junioři jsou ale na podobné úrovni jako senioři, jen je to rozdělené věkem. Je to novinka posledních 6 let, kdy je to rozděleno na juniory a seniory. V předchozích letech se to nerozlišovalo. Od 14 let se může jezdit na mezinárodní závody v kategorii jednotlivců. Od 14 do 18 let se jedná o kategorii juniorů a od 18 výše už jsou senioři," vysvětlila Adéla Svobodová.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se uskutečňuje tradiční závod Velikonoční vajíčko. Závod bývá v dubnu a jedná se o tradici posledního desetiletí. Většinou se jedná o první závody v republice. Letos pořádá jezdecký klub na konci září mistrovství republiky, na které už samozřejmě probíhají pečlivé přípravy. Příští rok by pak ve Frenštátě chtěli uspořádat dokonce mezinárodní závody.

DALIBOR TOBOLA