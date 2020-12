Oba týmy od sebe v našlapané tabulce dělí pouze jeden bod. Čtvrtá Kopřivnice jich celkem má dvanáct, druhá Plzeň třináct. „Plzeň disponuje jedním z nejkvalitnějších kádrů v české extralize. Ve svém týmu má velmi zkušené borce, kteří jsou ostřílení zahraničím a dokázali získat několik extraligových titulů, takže nás čeká velmi kvalitní soupeř,“ uvedl na klubovém facebooku trenér KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.

Recept na Západočechy domácí znají, v září v Plzni vyhráli 32:34. „Myslím si, že zápas v Kopřivnici bude úplně jiný. Plzeň nám to určitě bude chtít vrátit. My jsme se po koronavirové pauze potýkali s nepříliš dobrou formou, a to hlavně psychickou. Snažíme se ale na tom zapracovat a kluky psychicky zvednout tak, abychom se s Plzní mohli porvat o druhou příčku v tabulce,“ prozradil kopřivnický lodivod. „Budeme se snažit odehrát co nejkvalitnější zápas proti silnému soupeři,“ doplnil ještě Veřmiřovský.

Na úspěšné první vzájemné měření sil by si přál navázat také křídelník Jan Hanus. „Výhru z venku budeme chtít potvrdit, jen tak někomu se tam vyhrát nepodaří, takže jsme byli maximálně spokojení. Budeme na to chtít navázat, a když pominu Lovosice, tak také udržet domácí neporazitelnost. Do zápasu všechno,“ slibuje opora kopřivnického celku. Zajímavý duel je na programu od sobotních 18:00.