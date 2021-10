/FOTOGALERIE/ Házenkáři Kopřivnice si připsali cenné vítězství. Na domácí palubovce porazili pražskou Duklou 33:31. Svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského si připsali druhé vítězství v řadě. V tabulce jim patří šestá příčka.

Kopřivnice porazila Duklu Praha | Foto: Ivan Pilát

„Za vítězství jsme hodně rádi, i kvůli tomu, že šlo o můj poslední domácí zápas na lavičce,“ řekl trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský. „Kluci odmakali. Asi třikrát jsme soupeři utekli na pět branek, ale nedokázali jsme to zlomit. V inkriminovaných chvílích jsme neproměnili vyložené šance. Dukla se dokázala vždy dotáhnout a byly to nervy až do konce,“ podotkl domácí stratég a dodal: „Nicméně obrovský klobouk dolů všem za výkon a bojovnost, kterou v těch chvílích předvedli a dali do toho srdíčko.“