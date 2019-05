V Kopřivnici to bude v sobotu velké! Sobotní utkání házenkářské STRABAG Rail Extraligy se zapíše do dějin kopřivnické házené. Poslední zápas sezóny, ve kterém se strhne atraktivní bitva o konečné páté místo, totiž kopřivničtí házenkáři odehrají před domácím publikem v unikátním prostředí zimního stadionu. Atraktivita utkání vygraduje na maximum účastí šesti velkých sportovních osobností! Prvními z nich jsou bývalí vynikající skokani na lyžích - Jakub Janda a Jaroslav Sakala.

Jakub Janda v roce 2006 vybojoval vítězství ve Světovém poháru. Od října 2017 je bývalý famózní skokan poslancem Poslanecké sněmovny PČR za ODS. V dubnu roku 2018 se stal předsedou Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů České republiky.

Jaroslav Sakala pak má z vrcholných akcí ve sbírce šest cenných kovů, mezi jeho největší klenoty patří bronz z olympiády v Albertville 1992 a zlato z mistrovství světa, které se konalo v roce 1994 ve slovinské Planici na tamním mamutím můstku Letalnica!

Dále účast přislíbil úspěšný trenér Jaroslav Fleischmann, který by mohl mít patent na výrobu hokejových talentů. S Jaroslavem Fleischmannem dorazí také talentovaní hokejoví bratři Kovarčíkové, kteří v letošní sezóně oslavili s Třincem mistrovský titul.

Slavnostní ráz pak bude mít i samotný poslední zápas sezóny, ve kterém přivítají domácí borci Nové Veselí. Slavnostní výhoz utkání totiž provede kopřivnický rodák a trenér české sledge hokejové reprezentace Jiří Bříza, který se svými svěřenci obsadil na nedávném domácím mistrovství světa čtvrté místo. Tým Jiřího Břízy při šesté účasti na jubilejním desátém šampionátu dokázal čtvrtým místem vyrovnat nejlepší výsledek z let 2012 a 2013!

Po skončení sobotního duelu se mohou všichni fanoušci těšit na velkou autogramiádu, které se zúčastní Jaroslav Sakala, Jakub Janda, Jiří Bříza, bratři Kovarčíkové a všichni hráči A-týmu! Autogramiáda se uskuteční v prostorách zimního stadionu a začne jen pár minut po skončení zápasu. Vedle autogramiády proběhne také dražba retro dresů. Všichni zúčastnění tak budou mít možnost získat jedinečné retro dresy, které nejdou jiným způsobem zakoupit.

Do dražby bude také speciálně uvolněn dres kopřivnického hráče Patrika Fulneka, který byl nedávno nominován do širšího výběru české házenkářské reprezentace. Výtěžek z prodeje dresu pak poputuje na konto Základní školy a Mateřské školy Motýlek.

ZŠ a MŠ Motýlek vznikla v Kopřivnici v roce 1993 na žádost rodičů postižených dětí, které neměly možnost vzhledem ke svému postižení se vzdělávat v žádném typu školy v tomto městě. V současné době škola Motýlek sdružuje sedm oddělení MŠ -speciální a osm základní školy speciální, kde jsou třídy pomocné, rehabilitační a třídy pro děti s autismem. Dětem je poskytována komplexní specializovaná pedagogická, rehabilitační a logopedická péče. Je zabezpečena doprava školním automobilem. Škola nabízí mnoho speciálních terapií, které žáci využívají. Jedná se o terapii pomocí koně, pomocí psa, arteterapie, snoezelen a aquaterapii.

„V sobotu náš čeká náročná odveta, ve které budeme muset dotahovat sedmibrankový náskok soupeře, takže to bude velice složité. Do Nového Veselí jsme ale odjížděli v nekompletní sestavě a takový výsledek se dal očekávat, doufáme, že na nadcházející odvetu budeme už kompletní, abychom mohli odehrát co nejkrásnější zápas pro diváky v unikátním prostředí zimního stadionu. Utkání na zimním stadionu nabídne velice bohatý a atraktivní program a přivítá spousty vzácných a zajímavých hostů. Bude to pro nás opravdová oslava kopřivnické házené, na kterou bych všechny naše fanoušky srdečně rád pozval. Do zápasu dáme maximum a uděláme vše pro to, abychom úspěšně zakončili jednu z nejlepších sezon poslední doby," zve fanoušky na atraktivní zápas předseda klubu a trenér KH ISMM Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský

Vstupné na utkání bude činit 70 Kč. Jako poděkování za podporu i přízeň fanoušků v průběhu celé sezóny si dovoluje KH ISMM Kopřivnice nabídnout po zakoupení vstupenky pivo a klobásku zdarma.