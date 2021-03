Domácímu celku příliš nesedl úvod utkání, Kopřivničtí brzy prohrávali o čtyři branky a museli dotahovat. To se jim naštěstí celkem dařilo, v šestnácté minutě už to bylo 9:9. Přesto nakonec mohlo být po první půli o něco spokojenější Veselí, které o branku vedlo.

Po změně stran už ale Kopřivnice začala udávat tempo hry a rychle si vypracovala několikabrankový náskok, který už nepustila. V poslední desetiminutovce už domácí udržovali zhruba pětibrankový rozdíl a zápas v pohodě dohráli.

Kopřivnický trenér Lubomír Veřmiřovský tak po zápase logicky oplýval spokojeností. „Jsme šťastní za dva body, protože už to pro nás byl takový první zápas play-off. Kdybychom nevyhráli, už bychom to měli hodně složité,“ oddechl si kopřivnický stratég. „Začátek nám úplně nevyšel, postupně jsme se ale dostali do hry. Ve druhé půli jsme dokázali zúročit rychlé útoky, které teď trénujeme. Jsme spokojení po všech stránkách.“

Osmý celek průběžné tabulky čeká po posledních náročných dnech čtrnáctidenní pauza, po které čekají Kopřivnici poslední dva duely základní části s Hranicemi a Lovosicemi. „Pauzu přivítáme, ve čtrnácti dnech jsme měli pět zápasů. Před kluky musím smeknout, jak to zvládli, vím, jak moc je to náročné. Navíc máme úzký kádr, takže musím tým opravdu pochválit,“ podotkl Veřmiřovský.

Svůj zápas v sobotu zvládlo také Brno v Jičíně, kde Jihomoravané vyhráli 24:25 a na Kopřivnici. Brňané jsou momentálně na deváté, tedy první nepostupové příčce, a na Kopřivnici ztrácí dvě kola před koncem jeden bod. „Máme to ve svých rukou, budeme se soustředit hlavně na sebe, abychom zápasy zvládli. Nijak nekalkulujeme a budeme se v příštích čtrnácti dnech snažit hráče připravit,“ uzavřel trenér Lubomír Veřmiřovský.

Kopřivnice – Nové Veselí 32:27 (15:16)

Nejvíce branek: Střelec 8, Gřes 7/1, Fulnek 5 – Korbel 6, Kocich 5/2, Ptáčník 5. Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 4/3 – 3/3. Vyloučení: 1:4.

Kopřivnice: Chalupa, Admella Izard – Bukovský, Fulnek, Střelec, Jonák, Polcar, Doležel, Jan Gřes, Petřík, Ježek, D. Zima, Hanus, Brito Benítez, Hardt. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.