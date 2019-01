Po povedené podzimní části sezóny mají kopřivničtí házenkáři na kontě šestnáct bodů a nachází se na výborném šestém místě tabulky.

Ve druhé části sezóny budou chtít svěřenci trenéra Lubomíra Veřmiřovského dokončili dobře rozdělanou práci a postoupili do play-off. „Při zisku šesti bodů bychom ho měli mít jisté,“ má jasno Věřmiřovský.

Máte za sebou sobotní přípravný zápas s velmi kvalitním rumunským týmem Baia Mare, který jste prohráli 27:31. Jak zápas hodnotíte?

Brali jsme to jako generálku na ligu. Nicméně, byl tam vidět rozdíl mezi námi a týmem ze zahraniční ligy. Mají úplně jiné finanční zázemí než my, mohou si vybírat hráče. Měli tam ostré spojky, pivota a když člověk šel bránit střelce ven, tak to hned dávali na kvalitní boky. A celkově i tvrdost, silovost a dravost hráčů byla na jejich straně. Navíc se nám ještě v prvním poločase zranil Čadra a vůbec zatím nevíme, na jak dlouho. Tím pádem už to pak byl prohraný zápas.

Prohráli jste jen o čtyři góly, jste spokojený s výkonem mužstva?

Nikdy nechceme prohrát, ale zase na druhou stranu nešlo o body. Navíc se nám zranili dva hráči ze základu, kromě Čadry ještě Hanus a pak už to přestalo mít úplně smysl. Kdybychom vyhráli, tak bych to nepřeceňoval, my jsme si hlavně něco vyzkoušeli a teď se musíme připravit na ligu.

Kromě Čadry a Hanuse jste na tom zdravotně jak? Je jinak tým kompletní?

Musím zaklepat, jinak jsme kompletní. Ale tito dva leváci nám budou chybět, v prvních zápasech to budeme mít bez nich hodně těžké.

Jak byste zhodnotil celou přípravu?

Nebylo moc času, protože už třetí týden v lednu se začíná hrát liga. Takže nějaké fyzické tréninky jsme moc neměli. Hlavně jsme se soustředili na to, ať se co nejrychleji dostaneme do hry s balónem, jen jsme chtěli poupravit nějaké drobné věci, na které nebyl během ligy čas. Odehráli jsme kvalitní turnaj na Slovensku, který jsme vyhráli, a zvítězili jsme v přípravném utkání doma s Hranicemi (34:24). Takže s přípravou jsem více méně spokojený.

Na to jste se v přípravě nejvíce zaměřovali?

Zkoušeli jsme nové varianty sedm na šest v rychlém přechodu a v přesilovkách. Jinak jsme trénovali hlavně dynamiku a sílu.

Jaké má Kopřivnice ambice do jarní části sezóny?

Los máme příznivější, než byl na podzim. Máme doma Brno, Lovosice, kterým se venku nedaří, a Hranice. Pak jedeme do Litovle. Z těchto zápasů bychom chtěli urvat co nejvíce bodů. Teď s těmi zraněními se nám to komplikuje, ale tyto zápasy bych chtěl vyhrát. Máme šestnáct bodů a myslím si, že při zisku dalších šesti bychom měli mít zaručené play-off. Pak ještě jedeme do Karviné a máme další dva těžké zápasy venku, kde se taky pokusíme urvat body. Můj cíl je dostat se do play-off, takže aspoň těch šest bodů určitě uhrát.

Když se zastavíme u vašeho nejbližšího utkání, tedy doma s Brnem, co bude třeba předvést, abyste vyhráli?

Je to pro nás klíčový zápas. Pokud ho zvládneme, tak si myslím, že budeme mít velice dobře nakročeno. Je to po herní pauze, kdy se měsíc liga nehrála, což je vždycky složité. Naši kluci jsou ale bojovní a vyhecovaní, doufáme, že přijde co nejvíce diváků a nám se povede ty dva body urvat, i když to nebude nic jednoduchého. Brno má stoupající tendenci a nevíme, jestli už bude po zranění hrát Viktor Hastík, takže nás čeká hodně těžký zápas.

V Dánsku a Německu právě probíhá mistrovství světa v házené. Vidíte tam nějaké nové trendy, které by se daly aplikovat v Kopřivnici?

Sleduji to, zajímá mě to. Dost mě zajímala hra sedm na šest, nicméně jsem nic úplně nového neobjevil. V házené už toho moc objevit nejde.

Který tým se vám na MS nejvíce líbí a koho tipujete na vítěze?

Mám blízko ke Španělům, těm fandím vždycky. A pak ta klasika, tedy Francouzi a Dánové jsou špičkoví. Bude to určitě zajímavé, největší šance mají podle mě Francie, Německo a Dánsko. Tipnu si Dány.

