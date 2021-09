Závod odstartoval krátce před desátou hodinou dopoledne plaveckou částí. Do vody se nejprve vrhli závodníci v mladších kategoriích, pár minut nato dospělí. Všichni museli plavat okolo vyznačených bójek a zpět na pláž, tedy zhruba 650 metrů. Jelikož byla voda v přehradě velmi chladná, mohlo se závodit v neoprenech.

Následně triatlonisty prověřil 11 kilometrů dlouhý okruh v cyklistické části. „Přehrada se objede a směřuje se na Horní Sklenov. Z něj se projede na Dolní Sklenov, nad kterým je takový výrazný kopec, jemuž se říká Vrchy. Od zvoničky se pak směřuje na Hájov a z něj se vyjíždí směrem k vodojemu tady nad přehradou,“ popsal pořadatel závodu Miroslav Chovanec. Muži a ženy na dlouhé trati jeli tento okruh dvakrát, stejně jako členové štafet. Žáci a účastnice kategorie Ženy hobby absolvovali pouze jedno kolo. Poslední disciplínou byl běh na 4,5 kilometru okolo přehrady přes vrchol Hůrka.

Triatlonu se letos zúčastnilo zhruba sto závodníků. Do cíle dobíhali unavení a umazaní od bláta, protože dráha byla na některých místech ještě mokrá po dešti z předchozích dní. Přesto na tvářích sportovců převládaly úsměvy. V depu si všichni vzájemně gratulovali, probírali detaily závodu a ovocem doplňovali ztracenou energii.

Nadšení bylo vidět i na přítomných fanoušcích, kteří přišli podpořit své známé. Nejčastěji šlo o rodinné příslušníky nebo kamarády ze sportovních klubů. „Myslím si, že se akce vydařila. Jsem rád, že lidé přišli, přestože ráno nebylo úplně ideální počasí,“ zhodnotil letošní ročník Chovanec.

Větřkovický triatlon.Zdroj: Eliška Veřmiřovská

Tradičně se na akci také vybíraly peníze na dobrou věc. Cílem bylo získat 13 tisíc na nákup speciální nafukovací žíněnky pro děti ze Základní a Mateřské školy Motýlek v Kopřivnici, což se také podařilo. Přítomní fanoušci na místě darovali 7,5 tisíce, zbytek doplatili pořadatelé ze startovného.

Krátce po jedné hodině odpoledne pořadatelé vyhlásili vítěze některých kategorií. Mezi muži byl nejúspěšnější závodník Jakub Boček. „Mám to tady moc rád. Závod je pěkný, trasa dobrá a vždy se tady sejde hodně lidí. Většinou to bývá můj poslední triatlon v sezoně, protože pak už je zima,“ popsal se zlatou medailí na krku. Větřkovického triatlonu se zúčastnil už počtvrté a všechny tři disciplíny letos zvládl za 1 hodinu a 29 minut.

V souboji žen na dlouhé trati zvítězila Darina Krausová s časem 1 hodina a 52 minut. Mezi štafetami byl nejrychlejší tým You Never Know, který tvořila trojice Šimůnek, Tekula, Blaha. Závod společně zvládli za 1 hodinu a 23 minut. Téměř se stejným časem dorazila do cíle Karolína Píchová, vítězka v kategorii Ženy hobby. Kompletní výsledky ve všech kategoriích jsou k dispozici na oficiálních internetových stránkách triatlonu https://www.vetrkovicky-triatlon.cz/.