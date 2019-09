Region - Tři tisícovky účastníků letošní B7 se premiérově rozdělily do kategorie jednotlivců a dvojic. Absolutním vítězem a Mistrem ČR v Ultra Sky se stal Marek Causidis, který porci 101,5 km zvládl ve fantastickém čase 11:17:31 hod. „Jsem tu pozdě,“ řekl trochu překvapivě vítěz v cílovém prostoru. Přechod Beskyd chtěl zvládnout pod 11 hodin, přesto byl s výkonem spokojený. „Já jsem si na závod hodně věřil. Cítil jsems e strašně dobře fyzicky i psychicky. Od začátku jsem si šel za tím, že ten závod vyhraji. Jsem strašně spokojený,“ vyhrkl ze sebe spokojený Marek Causidis.

Ten v minulosti vyhrál B7 v týmové dvojici, letos už šel sám, i když se rozhodoval na poslední chvíli. „Soupeři byli na startu z mé přítomnosti dost překvapení. Možná jsem někomu nahlodal psychiku hned na startu, což ale nebylo úplně v plánu. Od začátku jsem si běžel svoje a věděl jsem, že pokud se mi nic nestane, tak závod vyhraji,“ usmál se šťastný vítěz.

Ani čtyři pády v první polovině náročné trasy nezlomily Michaelu Mertovou, která si pro prvenství doběhla v ženské kategorii jednotlivců.

Pro prvenství v závodě dvojic si doběhli do cíle Tomáš Klimša a Dominik Chlupáč.

„Závody se rodí různě. Některé se narodí jako jednotlivci a pak, po x letech, zavedou dvojice. My jsme to pojali z druhého konce. Závod vznikl jako tým dvojic a po deseti letech jsme otevřeli kategorii jednotlivců. Myslím, že se to povedlo. Viděli jsem mimořádný výkon na sto kilometrech, je to zase o level výš. Začíná se k nám sjíždět nejen špička z Čech, ale měli jsem tady i kvalitní slovenské obsazení. Hodnotím letošní B7 maximálně pozitivně,“ řekl na závěr hlavní organizátor závodu Libor Uher.

(kne)